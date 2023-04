Nell’ambito della rassegna “Libri di altri incontrano Italo Calvino”, Marco Peano presenta il suo ultimo romanzo Morsi (Ed. Bompiani, 2022). A cura della Biblioteca civica Jella Lepman, oggi alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Caselle Torinese, in via Torino 5. Ingresso libero.

Siamo a Lanzo Torinese, un paesino di mezza montagna dove ogni cosa sembra rimasta ferma a cinquant’anni prima. Compresa la casa cigolante e ingombra di mobili in cui vive nonna Ada, schiva, severa vecchia che nella zona ha fama di guaritrice. La scuola ha chiuso prima del previsto a causa di quello che tutti chiamano “l’incidente”. Morsi è un romanzo lucido e terribile, divertito e tagliente, che si misura con grandi temi quali la paura e la crescita, reinventando le regole del gioco. Una storia sulla fatica di cavarsela in un mondo a misura di adulti, quando gli adulti escono di scena e ti lasciano solo. Marco Peano è nato a Torino nel 1979, lavora come editor di narrativa italiana per la casa editrice Einaudi. Ha pubblicato nel 2015 il suo primo romanzo, L’invenzione della madre (minimum fax), un successo di critica e di pubblico: Premio Volponi opera prima e Premio Libro dell’anno di Fahrenheit.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.caselle-torinese.to.it/it/news/marco-peano-morsi

Nell’ambito del progetto “Nati per leggere”, la Biblioteca civica Jella Lepman di Caselle Torinese propone un ciclo di quattro incontri dedicati al tema del viaggio nei libri. Gli incontri sono rivolti ai bambini fino ai sei anni e si svolgeranno presso la sezione ragazzi della Biblioteca Civica di Caselle, in Via Torino 5, il sabato mattina dalle 10:30 alle 12:00 nelle date: sabato 22 Aprile, sabato 13 maggio, sabato 20 maggio e sabato 10 giugno 2023. I laboratori sono guidati da Cristina Costa, lettrice di Nati per Leggere del Sistema Bibliotecario Ivrea-Canavese. Le letture saranno condotte con gruppi di sette bambini. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Telefono: 0119964281 mail: biblioteca@comune.caselle-torinese.to.it.

Dal 2006 il Sistema Bibliotecario d’Ivrea e Canavese ha aderito al progetto “Nati per leggere”, un progetto di promozione della lettura rivolto ai bambini fin dalla prima infanzia. Amare la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia. Questo è il cuore di Nati per Leggere, un progetto sostenuto da bibliotecari e pediatri, nato sulla base di recenti ricerche scientifiche che hanno dimostrato come il leggere ad alta voce in famiglia ai bambini in età prescolare abbia una influenza positiva sia dal punto di vista dell’apprendimento e della conoscenza, sia da quello delle relazioni interpersonali.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.caselle-torinese.to.it/it/news/nati-per-leggere-viaggi-piccoli-con-mamma-e-papa