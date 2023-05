Sul fronte strettamente fieristico/commerciale questa edizione 2023 ha visto una partecipazione discreta, ma senz’altro un po’ penalizzata da un meteo minaccioso, mutatosi poi in pioggerellina solo nel tardo pomeriggio.

Gli spunti per il cronista sono arrivati da due diversi fronti. Il primo, la presenza sulle vetrine di diversi negozi di una decalcomania con un fantasmino e il fumetto che recitava: “Noi …mai fantasmi nella nostra città!!! Presenti e disponibili al confronto SEMPRE !”. Un messaggio, sotto il logo della LACA, l’associazione dei commercianti, chiaramente alludente alle problematiche di rapporto con l’attuale Amministrazione Comunale (vedasi vicende Forte dei Marmi e chiusura Collodi, per citare due occasioni di recente contrasto).

L’altro episodio riguarda un fatto avvenuto poco prima della fine del mercato, e lo descriviamo con le parole dell’interrogazione 7/2023 subito diffusa il giorno stesso da Endrio Milano a nome di Progetto Caselle 2027: “Poco dopo le 17,30, giungo in piazza Europa e noto un certo numero di persone intorno ad una signora, già anziana, distesa a terra e sanguinante, dopo essere inciampata sulle lastre del marciapiede di via Torino all’altezza del n. 38. Le persone lamentavano il fatto che nonostante avessero telefonato al numero di emergenza da oltre 20 minuti, ancora non si intravedeva l’ambulanza”. Il consigliere Milano prosegue facendo presente che si tratta dell’ennesimo episodio di persona fragile che inciampa in quella zona, ove i lavori di pavimentazione sono stati evidentemente male eseguiti, e richiederebbero il richiamo delle ditte esecutrici per il risarcimento dei danni. L’altro aspetto riguarda l’assenza, in questa fiera (come già anche fatto notare in Consiglio Comunale da Paolo Gremo per il mercato straordinario di Forte dei Marmi) di un presidio con ambulanza. Così chiude la sua interrogazione Endrio Milano rivolgendosi al Sindaco: “Se non ritiene utile attivare una manifestazione di interesse al fine di stipulare una convenzione che garantisca il servizio ambulanza a tutti gli eventi casellesi”.