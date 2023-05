La marcia per la pace è una tradizione che si rinnova grazie a Mara Milanesio e Luca Alberigo che se ne sono fatti promotori anche quest’anno. Il ritrovo in Piazza Boschiassi alle 11.15 ha consentito al gruppo di cammino di unirsi e ha anche accolto e raccolto chi stava per uscire dalla Messa domenicale. I colori di questa iniziativa sono il giallo e il blu a ricordare la guerra in Ucraina iniziata il 24 febbraio dell’anno scorso che ha già tristemente superato il suo primo anniversario. La marcia giallo-blu simbolicamente vuole contrastare le tante guerre combattute attualmente sul pianeta. Sul sito dell’ACLED ( Armed Conflict Location & Event Data project), si possono contare ben 59 guerre, cito le cinque più significative per numero di vittime all’anno: Afghanistan, Myanmar, Yemen, Ucraina ed Etiopia. ACLED è una organizzazione no profit che raccoglie dati non aggregati per analizzare e monitorare i conflitti, valutando quelli in corso e riuscendo a prevedere il rischio di sviluppo di nuovi conflitti nelle “aree di crisi”. I report sono settimanali, disponibili gratuitamente e toccano l’intero globo mettendo a fuoco guerre, rivolte, sommosse connotate da interventi con armi e violenza. La metodologia usata è piuttosto complessa perché intende uniformare la classificazione delle violenze in differenti realtà territoriali, considerando tra i vari indicatori anche quello di gravità dei conflitti. La Marcia per la Pace casellese nasce senza connotazioni politiche e vuole sottolineare un rifiuto alla guerra e un impegno a favore della pace per costruire un approccio non violento alla vita e alla risoluzione pacifica dei conflitti. Il giro cittadino ha toccato i punti centrali del paese: Via Guibert, Via Torino e il Prato della Fiera per poi tornare tutti insieme in Piazza Boschiassi. Gli organizzatori ringraziano le Associazioni presenti, la delegazione della Amministrazione comunale e il lavoro svolto dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile che hanno reso possibile lo svolgimento della marcia in sicurezza per i manifestanti e per la viabilità cittadina. Il ringraziamento più sentito va ai partecipanti, soprattutto a quelli che hanno portato i bambini, perché l’investimento migliore è la loro educazione.

