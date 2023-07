Sull’onda lunga del grande successo che sta ottenendo ” Il Cammino delle Valli”, realizzato dal casellese Beppe Lianza, che vede Caselle come punto di partenza e di arrivo, si è tenuta, il 29 giugno, presso la Sala Cervi, una conferenza stampa su “Il turismo da Caselle verso le Valli di Lanzo”. L’ Amministrazione Comunale ha presentato e promosso i progetti di valorizzazione del territorio, con l’intento, come ha affermato il sindaco Marsaglia, di trovare percorsi comuni tra i vari luoghi attraversati dal cammino, che permettano di incrementare il turismo nelle nostre zone. Tra le iniziative presentate, quella dell’Informagiovani prevede la realizzazione di un Infopoint di informazione turistica, rivolto alla cittadinanza e al turista che voglia visitare Caselle e i paesi limitrofi, una serie di prodotti multimediali( fotografie, video, web…) ideati dai giovani per raccontare Caselle dal loro punto di vista con un linguaggio moderno e smart. Anche l’Istituto Comprensivo ha illustrato, con gli interventi della Dirigente didattica e dell’insegnante Sparano, il progetto portato avanti nell’anno scolastico appena concluso, con i finanziamenti PON “QR……CODIAMO Caselle”. Il progetto, che ha interessato 27 alunni delle classi terze e quarte dell’Istituto, è nato con l’intento di far conoscere ed apprezzare il patrimonio culturale del comune di Caselle, sviluppando il senso civico e d’appartenenza. Sono stati realizzati, nel corso dei 15 incontri, dei Qr code di alcuni monumenti della città, ( la Chiesa dei Battuti, il Castello, Palazzo Mosca, la Chiesa di San Giovanni e il Convento) raccogliendo le informazioni grazie al contributo di esperti della storia locale come Gianni Rigodanza e Vittorio Mosca, i turisti e non solo, potranno così, attraverso i loro smartphone, attingere notizie di carattere storico sulle bellezze architettoniche visitate. L’intervento del referente dei Parchi Reali, Daniele Pesce, ha messo in luce come, in questi ultimi anni, ci sia stato un forte incremento dei cammini a breve e a lunga percorrenza. Ne sono testimonianza le camminate serali organizzate dal Parco La Mandria e quelle che toccano le regge reali che vedono la partecipazione di centinaia di persone. Valorizzare le aree verdi presenti sul territorio e i parchi anche meno conosciuti, come la riserva naturale della Vauda, va nella direzione di uno sviluppo del turismo sostenibile che sarà la vera sfida del domani. Beppe Lianza ha presentato, attraverso un interessante video, il Cammino delle Valli, percorso ad anello che parte da Caselle e percorre in 103 chilometri, le Valli di Lanzo, valorizzando le bellezze paesaggistiche e culturali di luoghi a noi vicini ma spesso sconosciuti. L’anello tocca i paesi di San Francesco, Nole, Lanzo, Traves, Mezzenile, Ceres, Monastero, Coassolo, Corio e San Carlo. L’ideatore del cammino ha sottolineato come sia importante il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e la disponibilità delle persone ad aprire le case sfitte per accogliere i pellegrini di passaggio. Significative sono state le testimonianze di un’apicultrice di Corio che accoglie i camminatori con una degustazione del miele da lei prodotto e fornisce informazioni sul territorio oppure un contadino della frazione di Cresto che accompagna i pellegrini a scoprire la ricchezza della cultura locale legata alla vita di montagna e ai suoi usi e costumi, un patrimonio da riscoprire e valorizzare. La conferenza si è conclusa con gli interventi dei sindaci di Mezzenile, Traves , Lanzo e Ceres che, oltre a ringraziare Beppe Lianza per il grande lavoro svolto, hanno sottolineato come il Cammino sia un importante stimolo per migliorare l’offerta turistica delle valli, anche offrendo ospitalità presso le abitazioni ed è perciò necessario creare alleanze tra comuni diversi per intercettare questo turismo “verde”, sempre più interessato a scoprire le bellezze naturali e culturali che ci circondano, per questo l’impegno delle amministrazioni comunali sarà quello di sviluppare un progetto comune che aiuti a superare le difficoltà e le converta in opportunità di crescita.

