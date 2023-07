Lavori in corso alla Rodari

Con la chiusura della scuola Collodi di via Guibert (decisa dall’Amministrazione Comunale casellese in primavera, non senza una lunga scia di polemiche), dal prossimo settembre la Rodari di viale Bona ospiterà tutte le classi delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Caselle.

I lavori ritenuti necessari per adattare il complesso scolastico di viale Bona al nuovo assetto sono stati appaltati e sono attualmente in corso, dovendo necessariamente essere completati durante l’estate, prima della ripartenza di settembre.

Abbiamo chiesto all’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Sergnese di che cosa si tratta, in dettaglio.

Stefano Sergnese: “L’intervento forse più grosso è il rifacimento completo di tutti i blocchi dei servizi igienici: sono otto e verranno rifatti secondo standard più moderni. Per le aule al secondo piano, finora inutilizzate e ora destinate alle classi che non hanno il tempo pieno, è previsto un intervento di coibentazione della copertura; non è possibile per edifici scolastici inserire impianti di aria condizionata, ma abbiamo verificato che a maggio-giugno con la ventilazione naturale si ha comunque un buon confort. Altri interventi inseriti nei lavori appaltati sono il rifacimento dell’infermeria, la sistemazione delle scale antincendio, l’installazione di dissuasori per i colombi. Infine, dato che sarà previsto sul lato prospiciente via Caldano un ulteriore punto di ingresso in corrispondenza del cancello ora inutilizzato, sarà realizzato in corrispondenza un vialetto di accesso”.