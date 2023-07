“Luglio, col bene che ti voglio…” cantava un’allegra canzone degli Anni ’60… Come si può non amare il mese di luglio?

Vacanze al mare, in montagna, lago… l’estate è appena iniziata, piena di promesse, di amici, di avventure e, per gli studenti, la scuola rappresenta almeno per un po’, un vago ricordo.

La Pro Loco invece non è affatto in vacanza. Anzi. Stiamo lavorando a ritmo intenso e abbiamo messo in cantiere molte cose e altrettante si prospettano in un prossimo e vicino futuro.

Ci siamo presi l’impegno di organizzare tre “notti bianche” e, grazie anche alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e alla supervisione di Be Different Events, venerdì 16 giugno si è tenuta la prima dei tre appuntamenti, la “Notte Bianca di Artigiangusto”.

Molta la partecipazione per le vie del paese e molti gli hobbisti e gli esercizi commerciali di Caselle che hanno partecipato.

Le vie si sono riempite di visitatori ed è stata una bella occasione per vivere Caselle. Parecchi gli esercenti che hanno portato lo streetfood per le vie del paese e la Pro Loco ha confezionato piadine dolci e salate nella splendida cornice di Piazza Europa. Molti i tavolini pieni di persone che gustavano le piadine e la musica di due bravi musicisti ha reso questa serata speciale.

Stiamo lavorando, nel momento in cui scrivo questo articolo, alla seconda Notte Bianca del 28 luglio.

Abbiamo dato più pubblicità al prossimo evento, affiggendo cartelloni pubblicitari nei paesi limitrofi e ci stiamo impegnando per portare ancora più gente e visitatori.

I nostri esercenti esporranno i loro apprezzati articoli per le strade e artigiani, hobbisti, gruppi musicali riempiranno le vie e le piazze con i colori ed i sapori della tradizione italiana.

L’ultima Notte Bianca sarà poi il 9 settembre e coinciderà con la grande festa del Gruppo Alpini di Caselle.

Gli Alpini festeggiano il centenario di fondazione del loro Gruppo A.N.A. e, ringraziandoli fin da ora per tutto ciò che fanno e faranno per noi, daranno vita a grandi appuntamenti per la cittadinanza. Sabato 9 settembre la notte bianca diventerà “Notte Verde” in loro onore.

Dalle 22 sul palco in Piazza Falcone si terrà un grande concerto con intrattenimento con “Discomania Dance”.

Vi invito a seguire tutte queste iniziative perché ne abbiamo per tutti i gusti e per tutte le età.

Stiamo ovviamente lavorando già da tempo al Settembre Casellese organizzando eventi e intrattenimenti che faranno da cornice al nostro stand “ La Piola d’la Pro Loco” che sarà al Prato della Fiera, sotto il Palatenda dal 15 al 19 settembre.

Ci sono veramente molti appuntamenti senza contare gli eventi delle altre Associazioni del territorio che renderanno il Settembre Casellese unico e variegato come un ottimo gelato tutto da gustare.

Giovedì 29 giugno abbiamo partecipato alla conferenza stampa tenutasi in Sala Cervi, sul “Cammino delle Valli”.

Questa splendida iniziativa inventata da Beppe Lianza, entusiasta pellegrino e tenace organizzatore, sta coinvolgendo i territori delle nostre splendide Valli. Molti sono già i turisti e i camminatori che si cimentano in questa impresa che, in tappe, conta 103 chilometri di paesaggi bellissimi e conoscenze indimenticabili.

Caselle è la giuntura di questo anello: da Caselle si parte poveri e si arriva ricchi di cose che resteranno nella memoria.

All’arrivo si è accolti dagli amici dell’Associazione Stella Polare che ospita la sede del cammino dove viene consegnata la pergamena di fine percorso.

La Pro Loco, cercherà con le altre Pro Loco dei territori lambiti dal Cammino, di dare massimo risalto a questa iniziativa, confrontandosi per valorizzare le nostri terre, le nostre attività e mantenere vive le nostre tradizioni facendo conoscere a tutto il mondo le bellissime cose che abbiamo.

Prima di concludere questo mio mensile contributo a Cose Nostre, volevo ringraziare la Pro Loco di Beinasco che ci ha accolto sabato 24 e domenica 25 giugno alla manifestazione “Giochi senza quartiere”.

Insieme alle Pro Loco di Villa Verzuolo, Grugliasco e Nichelino abbiamo passato due giorni bellissimi confezionando piadine, divertendoci un sacco e facendo una bellissima esperienza. Un plauso va alla perfetta organizzazione e alla gentilezza e disponibilità con le quali siamo stati accolti.

Insomma, siamo sempre in pista ma, come ho più volte detto, è il compito di una Pro Loco che ama il suo territorio e soprattutto la sua gente.

Vi aspettiamo tutti venerdì 28 luglio dalle ore 19 per le vie e piazze della nostra cittadina, ringraziandovi dell’affetto che ci dimostrate e ricordandovi che: Pro Loco vuol dire tutti noi!

“Un sogno non diventa realtà con una magia: ci vuole sudore, determinazione e duro lavoro”…ma, noi ci siamo. Vi aspetto.

Un abbraccio a tutti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...