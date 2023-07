Nuovo Presidente Lions Club Caselle Torinese Airport

Lo scorso 17 giugno durante la cena annuale al Romantic Hotel Furno i soci del Lions Club Caselle Torinese Airport hanno rinnovato gli incarichi sociali. Dal 1 luglio prossimo, sarà past president l’ingegner Paolo Massa di Borgaro, mentre la nuova presidente sarà Noemi Zirpoli, casellese, consulente finanziario. Nel direttivo: Maruska Benedetto, vice-presidente e segretario; Davide Lanzone, tesoriere; Patrizia Brentan, cerimoniere; Luca Alberigo, OTI e responsabile marketing; Francesco Antonelli, responsabile comitato soci; Luigi Maria Bottione, responsabile comitato service; Carmen Scorziello, coordinatrice LCIF.

Una serie di progetti già avviati e una serie in via di attuazione vede il sodalizio impegnato a proseguire nella raccolta degli occhiali usati e nella giornata dell’odontoiatria. Il 28 luglio, in occasione della “notte bianca” casellese, i soci saranno presenti con uno stand e materiale informativo del servizio cani guida del Lions e infine l’8 settembre verranno trattati temi di assoluta attualità quali l’ambiente e la salvaguardia della biodiversità.

“Un sogno nel cassetto -ci dice la neo presidente Noemi Zirpoli – è l’acquisto di due attrezzature sportive riabilitative per portatori di handicap, da posizionare in aggiunta alla già presente palestra a cielo aperto del Prato Fiera.”

Alla neo presidente Noemi Zirpoli e ai soci nel direttivo gli auguri di molti gratificanti service dando modo “ai volontari, di servire le loro comunità, soddisfare i bisogni umanitari, promuovere la pace e favorire la comprensione”, nello spirito dello statuto internazionale dei Lions Club.

