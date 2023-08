Lions e “puppy walker”

In occasione della Notte Bianca il Lions Club cittadino organizzato uno stand di palloncini colorati, video, materiale informativo ed una breve dimostrazione da parte dell’istruttore cinofilo Emilio Elia, e della referente distrettuale del progetto “Cani Lions” Cristina Trompetto, con un duplice scopo: informare la comunità dei nostri progetti di servizio stimolandone una partecipazione diretta; far conoscere l’importanza del servizio cani Lions e l’attività di “puppy walker”.

Viene chiamata “puppy walker” la persona o il nucleo familiare che si occuperà del primo anno di vita del cucciolo che diventerà poi cane guida. Il primo anno di vita del cane è infatti fondamentale per lo sviluppo del suo carattere e per la sua crescita fisica. Occorrono quindi famiglie accoglienti che si occupino della socializzazione del cucciolo quando è ancora in addestramento. Il servizio Cani Guida dei Lions provvederà a fornire ai volontari l’istruzione e l’attrezzatura necessaria, oltre che dare accoglienza al cane durante le vacanze estive nei canili del servizio Cani Guida dei Lions. Ma le famiglie sono poche e c’è bisogno di più volontari per offrire tante possibilità in più alle persone non vedenti.

Chi fosse interessato a saperne di più consulti il sito https://www.caniguidalions.it/