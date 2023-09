La Notte Bianca si veste di…Verde!

Foto di Davide Onida

L’estate casellese è stata caratterizzata dalla programmazione di tre notti bianche: 16 giugno, 28 luglio e 9 settembre. In occasione della serata del 9 settembre, la notte bianca si è tinta di verde per festeggiare il centenario del Gruppo di Caselle della Associazione Nazionale Alpini. Le serate sono state patrocinate dalla Amministrazione comunale di Caselle, che ha dimostrato di essere attiva e presente rispetto alle iniziative sul territorio e sono state organizzate grazie al grande lavoro e alla passione della nostra Pro Loco.

In Piazza Boschiassi è stato posizionato un maxi calcio balilla, undici giocatori contro undici, davanti alla Chiesa di Santa Maria la scacchiera gigante della associazione Homo Ludens ha attirato molti curiosi, spingendoli a tentare qualche mossa. Parecchi esercizi commerciali del centro erano aperti e anche quelli chiusi hanno lasciato le serrande alzate per mostrare le vetrine dedicate ai cento anni degli alpini casellesi. Numerosi gli stand di street food, cucina tipica, manufatti artigianali e delle principali associazioni casellesi: Pro Loco, Lions, Stella Polare e altri. In Piazza Europa il Centro di Aggregazione Giovanile ha intrattenuto i giovanissimi con i gonfiabili e il DJ set, mentre gli appassionati di musica latino americana hanno goduto di un concerto con musica e balli in Piazza Boschiassi. Il cuore della festa degli Alpini è stato in Piazza Falcone: una parete di arrampicata artificiale, Pompieropoli gestita dai pompieri Caselle, una teleferica della Protezione Civile di Torino, una serata di musica e danze con DiscoMania Dance. Sul palco, L’associazione casellese Stella Polare Onlus ha presentato una carrozzina da montagna per disabili.

Il capogruppo Gruppo Alpini Caselle, Beppe Baietto, ringrazia l’Amministrazione Comunale e tutti coloro che hanno partecipato alla organizzazione e alla riuscita della festa.