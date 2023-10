Svelati i nomi dei vincitori

Chiusura d’effetto, sabato 21 ottobre, nella splendida cornice di via Mensa a Venaria Reale

dove si è svolto l’evento conclusivo di “Act Change – act locally, change globally”

L’iniziativa di “Mindchangers: Regions and youth for Planet and People” partita qualche mese fa, promossa dalla Regione Piemonte e Unione Europea, ha visto come capofila Cooperativa Orso in partnership con i Comuni di Caselle Torinese, Venaria Reale e Volpiano.

Un contest, lanciato lo scorso aprile, attraverso cui si è chiesto ai giovani partecipanti di candidare progetti esistenti e collaudati o idee da sviluppare in seguito. La ricerca di nuove forme di sostenibilità in vari ambiti, lo sviluppo di buone pratiche con ricadute sul territorio piemontese e la lotta al cambiamento climatico costituivano le linee guida alla base del bando. Per tutto il pomeriggio di sabato i giovani protagonisti hanno illustrato le proprie idee al pubblico, mostrando, chi sulla carta chi con prodotti già realizzati, l’esito di ciascuna proposta. Ad intrattenere i passanti non sono mancate esibizioni di giocoleria e laboratori per bambini, così come lo spettacolo di “Django Juggles” e le sue evoluzioni circensi con il cerchio di fuoco.

Durante l’evento sono intervenuti Paola Marchese – Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Venaria Reale, Giuliana Aghemo – Vicesindaca del Comune di Caselle Torinese, Marco Sciretti – Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Volpiano e Giulia Randazzo – rappresentante del Consorzio Ong Piemontesi. Tutti hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra soggetti diversi e dell’attenzione verso argomenti quali la lotta al cambiamento climatico, la ricerca di nuove forme di sostenibilità ambientalee lo sviluppo di progetti che coinvolgano le nuove generazioni.

I vincitori del contest sono stati Riccardo Cenedella, con “Crumble de verre”, e Federico Bianchino e Walter Macaluso con “Eco Skate”.

I due progetti vincitori hanno in comune il recupero di materiali di scarto.

Riccardo Cenedella originario di Orbassano, studi al Politecnico di Torino e MA Material Futures alla Central Saint Martins, con “Crumble de verre” si aggiudica il premio per la categoria “Idee in divenire”. L’idea alla base dell’opera artistica di Riccardo si fonda sul recupero degli scarti della lavorazione del vetro del laboratorio muranese Barbini Specchi Veneziani. Il progetto di Cenedella prevede i recupero degli scarti della lavorazione del vetro per realizzare nuovi componenti d’arredo, nello specifico specchi dal carattere unico.

Federico Bianchino (Milano) e Walter Macaluso (Mathi C.se) hanno messo insieme le proprie competenze personali per dare vita a “EcoSkate”, la proposta che ha permesso loro di vincere nella categoria “Progetti in essere”. Grazie alla comune passione per il mondo dello skateboard, i due amici hanno ideato un nuovo processo di realizzazione di tavole da skate partendo dal recupero di tappi di plastica. Ogni tavola risulta unica e si trasforma in un mezzo sostenibile per muoversi in città. Inoltre, Bianchino e Macaluso propongono corsi di questa disciplina per adulti e ragazzi e laboratori nelle scuole.

I vincitori hanno ricevuto 1.000 euro in buoni acquisto da destinare allo sviluppo di ciascuna proposta e un video promozionale realizzato da una agenzia di professionisti.

A tutti gli altri partecipanti è stato consegnato un buono di 100 euro da utilizzare presso Green Pea al Lingotto.

Sulle pagine social di “Act Change – Act locally, change globally” è possibile visionare i progetti dei partecipanti al contest, compresi i vincitori, oltre agli interventi dei rappresentanti delle istituzioni.