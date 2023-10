Tragedia e tempestivo soccorso

Chi era a Caselle sabato 16 settembre verso metà pomeriggio non poteva non rendersi conto, di quanto era appena accaduto. Che fosse in paese o nelle proprie case, l’ululato di decine di sirene di soccorso faceva venire un brivido alla schiena. Cosa poteva essere successo se non un grave incidente? Ecco allora il rincorrersi di telefonate fra vicini di casa, fra amici e conoscenti, poi la notizia: tragedia nei cieli di Caselle, una freccia tricolore si schianta al suolo.

Primi fra tutti a soccorrere i feriti, i militi della Croce Verde Torino, Sezione di Borgaro-Caselle e di Ciriè, che erano stati allertati dalla Centrale del 118. Erano i militi di servizio della squadra del sabato pomeriggio. Loro avevano preso servizio da poche ore e dato il cambio ai colleghi del mattino. Sarebbe stato uno dei tanti turni di guardia che da ormai quasi 50 anni svolgono silenziosamente per tutti e al servizio di tutti. Quel sabato pomeriggio non lo dimenticheranno mai. Sono stai loro ad accorrere per primi, primi fra tutti sul posto della tragedia. Ancora una volta vogliamo qui rendere il nostro grazie a chi serve volontariamente, senza se e senza ma, la nostra comunità: i militi della Croce Verde Torino, una delle espressioni più alte di un servizio civico di un valore inestimabile e troppe volte così poco riconosciuto.

Cose Nostre rende il suo sincero “grazie” a questi ragazzi che ci ricordano con il loro motto “incontriamoci mai, ci siamo sempre”, quanto concretamente fanno per noi, così come esprime la sua affettuosa vicinanza morale alla famiglia Origliasso: Bruno, zio della piccola Laura, ha vestito la divisa della Croce Verde Torino, in qualità di milite assumendo anche la veste di responsabile della Sezione di Borgaro-Caselle, quando questa muoveva i suoi primi passi.

