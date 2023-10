Una grande serata di musica pop ai Battuti

Ci voleva il coraggio di Vittorio Mosca per proporre una serata così ai Battuti. Portare la musica pop in una chiesa, con un gruppo formato da chitarre elettriche e batteria, non è una cosa usuale a Caselle. I dodici pezzi che i "popforzombie" di Paolo Passera hanno proposto sono stati il miglior ingrediente che si potesse avere. "Battuti" stracolmi, gente in piazza ché non aveva trovato posto, per una serata da non dimenticare.