Un’iniziativa della “Rete delle Donne”

Riceviamo dalla “Rete delle Donne” e pubblichiamo

L’iniziativa “Uomini al passo” contro la violenza sulle donne,

organizzata da “La Rete delle Donne” nasce da una considerazione importante

e spesso sottovalutata ovvero che il contrasto alla violenza delle donne e alla

sottocultura patriarcale non è, e non deve essere, un problema di cui

unicamente le donne debbano farsi carico.

Ma è un problema sociale e culturale, che coinvolge tutti: uomini e

donne, e della cui eliminazioni siamo tutti responsabili, indistintamente.

La violenza sulle donne è una forma di discriminazione e una

violazione dei diritti umani e come tale va guardata e contrastata.

Purtroppo, storicamente le lotte e le manifestazioni contro la violenza

sulle donne hanno sempre e solo visto le donne in prima linea.

Recentemente le manifestazioni sono miste, ma la partecipazione

femminile, in percentuale, è nettamente maggiore e il numero degli uomini è

esiguo.

Il fatto che, in occasione della nostra iniziativa a “scendere in piazza”

siano solo gli uomini può, a nostro parere, avere un impatto fortissimo, e

rappresentare un segnale importante di cambiamento culturale.

Nel Canavese è la prima volta che una iniziativa di questo tipo viene

organizzata. Per questo auspichiamo una grande partecipazione, che possa

davvero lasciare un segno.

Del resto capita sempre più spesso di sentire i commenti di uomini che

non si riconoscono affatto nel modello dell’uomo che usa violenza, aggressivo

o che si pone, nell’ambito di una relazione in posizione di superiorità rispetto

alla donna, o che arriva a macchiarsi di femminicidio, per l’incapacità di stare

dentro una relazione che si chiude.

Con “Uomini al Passo” vogliamo dare voce proprio a questi uomini,

indistintamente, a cominciare da quelli che svolgono un ruolo nell’ambito del

contrasto alla violenza sulle donne fino ad arrivare al libero cittadino e

soprattutto ai più giovani.

Per questo abbiamo rivolto l’invito a partecipare alle Forze dell’ordine:

Polizia Municipale e Carabinieri; ai pompieri, alla protezione civile; alle

associazioni sportive di calcio maschile, agli alpini, ai giovani scout e a quelli

delle parrocchie, agli studenti, agli uomini di teatro e a tutti coloro che in

questa manifestazione si riconoscono e intendano dare il proprio contribuito,

partecipandovi convintamente.

L’iniziativa prevede un punto di raccolta dei partecipanti presso P.zza

Statuto in San Maurizio Canavese e una camminata per alcune vie del centro

del paese.