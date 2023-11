“ Cose Nostre “ del ’72 vola negli States!

Era il giugno del 1972, Cose Nostre aveva appena visto la luce e percorreva i suoi primi passi. Gianni Rigodanza, a proposito di karate, a pagina 6 scriveva così: “Questo giornale se ne interessa perché i partecipanti agli allenamenti e ai campionati, sono quasi tutti casellesi e fra essi Orlando Anile si è classificato secondo nella gara di kata a carattere regionale”.

A dicembre dello stesso anno, sempre Gianni Rigodanza riprendeva la notizia a proposito dei Campionati Piemontesi di questa disciplina, titolando l’articolo: “ Asti: campionati Piemontesi, primi i casellesi”. Proseguiva poi l’articolo citando l’oro per il casellese Orazio Marletta e l’argento per Orlando Anile.

Sono trascorsi 51 anni da allora e Orlando Anile ci ha contattato per vedere se poteva ottenere una copia d’archivio di Cose Nostre di quella prima annata, dove erano riportate le notizie che lo riguardavano.

Detto fatto: i due articoli, riprodotti e plastificati, sono stati consegnati a Orlando Anile nel corso di una semplice cerimonia tenutasi.

Ma la gioia più grande per il nostro campione sarà quella di poter far attraversare l’oceano a queste ingiallite pagine di Cose Nostre e farle pervenire al nipote cittadino statunitense che desidera conservare e ricordare tutte le gesta del suo nonno casellese, ormai pensionato che, non potendo più dedicarsi a questo sport, si è immerso a tutto tondo a servizio della comunità quale operatore pastorale e stretto collaboratore dei parroci casellesi e borgaresi.