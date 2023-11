Cross country a Borgaro!

Cross country, sidercross d’epoca, quadcross over 60.

Grande festa per gli sportivi e amanti di questa disciplina e altrettanto impegno per la Croce Verde Torino, domenica 29 ottobre a Borgaro. Una gara di levatura internazionale ha visto la pista da cross di Via America piena di concorrenti e di pubblico, macchine fotografiche, tifo, suspense a ogni salto e curva.

La sezione di Borgaro della Croce Verde Torino, insieme alla Sezione di Venaria, ha fornito l’assistenza sanitaria di base e quella avanzata con medico e infermiere sul mezzo medicalizzato.

Gara che vedeva l’inizio alle 9,30 per terminare alle 18, quando ormai l’imbrunire aveva ovattato tutto il campo e a motori spenti delle moto, dei quad e sidercross, prendevano posto i commenti soddisfatti di tutti: nessun intervento grave, solo un paio di medicazioni di bassissima gravità hanno impegnato i nostri militi che potevano così chiudere in tranquillità il giorno festivo dopo averlo dedicato al servizio gratuito per tutti. Appuntamento all’edizione 2024.