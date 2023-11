“Se chiudi gli occhi senti il profumo delle caldarroste, tra un po’ di pioggia e qualche nebbiolina…”

Siamo giunti a novembre. Ci avviamo ormai verso la fine dell’anno. Ottobre si è chiuso con la bella festa di Halloween al Palatenda dove abbiamo premiato la maschera più bella. Abbiamo distribuito cioccolata calda e dolcetti e moltissimi ragazzi e ragazze si sono per qualche ora divertiti moltissimo con la bella cornice creata dall’Informagiovani che ha rallegrato tutti con la musica e lo spettacolo.

Novembre si è aperto come da tradizione con la festività di Ognissanti e con la commemorazione dei defunti, ma anche con la celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate che abbiamo ricordato con l’Amministrazione comunale mercoledì 1° novembre in Piazza Europa e al cimitero presso la Cappella di San Vittore con la Santa Messa. Festeggiamo questa data per una vittoria, ma dovremmo celebrarla per ricordare la tragicità assassina dei conflitti e la stupida retorica che li accompagna.

La Pro Loco nel mese di novembre ha nuovamente aderito, tramite il Comune di Caselle Torinese, al Progetto istituito dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia inerente iniziative di promozione e di potenziamento di attività socio-educative a favore dei minori. Sono stati istituiti due laboratori psico-educativi e un laboratorio teatrale con inizio nel corso del mese di novembre presso la sede Pro Loco che coinvolgono i bambini/ragazzi della scuola dell’Infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado di Caselle Torinese.

Sabato 18 novembre in sede si terrà la tradizionale cena offerta ai tanti volontari che hanno contribuito alla realizzazione dello stand gastronomico (quest’anno triste per l’evento accaduto il 16 settembre a San Francesco) la “Piola d’la Pro Loco”. Ringrazio veramente tutti i ragazzi che hanno comunque collaborato nonostante nulla sia stato più come prima e, soprattutto, ringrazio tutti coloro, volontari e gente comune che sono venuti in Pro Loco finito lo stand, come una vera e propria cordata con unico scopo di non sciupare e smaltire parte delle derrate alimentari presenti nelle celle frigorifere aiutando in qualche modo la nostra associazione.

Giovedì 23 novembre in sede si riunirà, come da tradizione, ormai dal 2001, la giuria del “Casellese dell’Anno”. Anche quest’anno andremo a eleggere colui o colei che si sia distinto in uno o più campi (cultura, sport, arte, musica, lavoro, volontariato ecc.) o che ha portato in alto, in Italia o nel mondo il nome di Caselle Torinese. Invito tutti a inviare segnalazioni su cittadini meritevoli che danno o, hanno dato, onore a Caselle con il loro operato.

Domenica 3 dicembre 2023 parteciperemo alla tradizionale “Fiera di Sant’Andrea”. Quest’anno oltre alla fiera sarà presente in via eccezionale anche lo “Stramercatino dell’usato”, che si terrà in Piazza Boschiassi. La Pro Loco sarà presente distribuendo “polenta e spezzatino” in collaborazione con la Parrocchia di Caselle Torinese. Ringrazio sin da ora don Claudio e don Alessandro per la disponibilità dei locali dell’oratorio. Come ringraziamento, parte del ricavato sarà devoluto alla stessa Parrocchia.

Sabato 9 dicembre alle 18 nella Chiesa di Santa Maria si terrà la messa per i nostri soci defunti e, domenica 10 dicembre, alle 11, avremo la premiazione del Casellese dell’Anno 2023 in sala Fratelli Cervi e alle 13 in sede si terrà il pranzo sociale della Pro Loco al quale inviteremo tutti i nostri soci ma non solo, infatti sono graditissimi i simpatizzanti. Ci sarà il nostro eccellente catering e naturalmente… vi suggerisco di non mancare. Novembre per la Pro Loco ma, anche per molte associazioni del territorio è il mese dei preparativi per le festività natalizie, periodo in cui si cerca di organizzare occasioni di incontro cercando di creare eventi per condividere la gioia e la religiosità del Natale. La prima iniziativa avverrà giovedì 7 dicembre. In Piazza Europa, alle 15 avverrà l’accensione degli alberi di Natale e l’inizio ufficiale dei festeggiamenti natalizi. In Piazza Boschiassi saranno presenti, oltre a noi, diverse associazioni che distribuiranno cioccolata, vin brulè, caldarroste. Troverete anche la farinata e alcune bancarelle che esporranno i loro prodotti utili per qualche primo acquisto natalizio. Stiamo inoltre preparando in collaborazione con la Parrocchia (e ringrazio Don Alessandro per la massima disponibilità data), l’Amministrazione Comunale, l’Associazione Commercianti e le associazioni che avranno piacere di partecipare, un evento che già da tantissimi anni a Caselle non viene più proposto. Ci piacerebbe, proprio come un sogno nel cassetto, dare vita al “Presepe Vivente Casellese 2023” Abbiamo pensato come giorno a sabato 23 dicembre: a partire dal tardo pomeriggio avrà vita il presepe vivente che allieterà l’antivigilia di natale. Gli anni passati siamo sempre stati in piazza, la notte di Natale, a distribuire cioccolata calda e vin brulè; quest’anno anticiperemo di un giorno. Colgo l’occasione per comunicare a tutti i Casellesi e, uscirà a brevissimo una comunicazione, di prepararsi, perché stiamo cercando figuranti per i personaggi del presepe e per gli antichi mestieri delle botteghe che animeranno la notte più bella dell’anno. Sarà un grande evento per ritornare veramente bambini e sperare in qualcosa di magico e veramente buono per tutti. La Pro Loco fatica a stare ferma, tante cose abbiamo da proporre ai nostri concittadini per valorizzare sempre di più il nostro territorio e coinvolgere chi ci abita ma, la nostra forza siete voi con le vostre idee ed il vostro aiuto. Vi aspettiamo in sede per organizzare il presepe vivente e per avere consigli e idee per le prossime manifestazioni. Ringraziando ancora tutti per essere arrivati fin qui a leggere questo articolo termino con una bella frase di Albert Einstein: “Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo”. Il mio abbraccio a tutti.