A Mirco, Carlo e Ariella, nuovi militi soccorritori

Mirco, Carlo, Ariella, dopo il superamento dell’esame interno da milite soccorritore della Croce Verde Torino, hanno anche superato il periodo di affiancamento propedeutico al riconoscimento ufficiale della Regione Piemonte che li ha inseriti nell’Albo dei soccorritori. Mirco, Carlo e Ariella sono volontari e fanno parte della Sezione di Borgaro-Caselle della Croce Verde Torino.

Un lungo tirocinio e sacrifici ripagati dal piacere di avere acquisito nozioni utili per poter poi aiutare sul piano clinico persone in difficoltà e in emergenza.

A loro, che vediamo ritratti sorridenti in foto, l’augurio che possano proseguire questa missione umanitaria con molte gratificazioni, nella certezza che potranno sempre acquisire nuove nozioni para-mediche tali da essere sempre all’apice delle migliori conoscenze in tema di soccorso. Un grazie corale da tutta la comunità di Borgaro e Caselle dove loro operano.