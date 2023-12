Fiera di Sant’Andrea e Concerto d’Inverno

Domenica 3 dicembre si è svolta a Caselle la tradizionale fiera di Sant’Andrea grazie al patrocinio della Città di Caselle torinese e dell’Assessorato alle attività economiche. Una fiera importante per il mondo agricolo della zona, in quanto costituisce l’ultimo appuntamento dell’anno per il commercio del bestiame, tanto da essere inserito nel calendario fieristico regionale. Nel centro cittadino, a traffico bloccato, molti negozi erano aperti e le strade occupate da numerose bancarelle tra via Torino, via Guibert, via Cravero e via Circonvallazione. La fiera ha visto una buona partecipazione di pubblico, complice anche una giornata di sole e cielo terso. Al Prato della Fiera, come in ogni edizione, era presente il mercato del bestiame e delle attrezzature agricole. Numerose le Associazioni di Caselle presenti con stand e anche con i banner del calendario dell’avvento appesi in Via Carlo Cravero. Presso Palazzo Mosca si è svolto un laboratorio “green” a favore della sostenibilità ambientale, mentre in Piazza Boschiassi non potevano mancare lo stand della Croce Verde e i sorrisi della Pro Loco, che ha proposto spezzatino e polenta andati esauriti.

Alle 17, nella chiesa di Santa Maria, si è tenuto il “Concerto d’inverno”. La Filarmonica casellese “La Novella”, diretta dal Maestro Prof. Flavio Bar, ha eseguito numerose composizioni spaziando dalla musica classica fino a brani più moderni. Nella seconda parte del concerto la “Novella” ha accompagnato il coro dell’Unitre, diretto dalla Maestra Benedetta Macario, verso il gran finale che ha coinvolto il pubblico con un clima più scherzoso e natalizio. Il coro si è superato cantando in ben quattro lingue: italiano, inglese, francese e latino. Tra i partecipanti: Don Alessandro che ha descritto la musica come “nutrimento per l’anima”, Ilaria Osenda che ha presentato l’evento, Giuliana Aghemo che ha ringraziato La Novella e L’Unitre. La presidente della Novella, Chiara Grivet Brancot ed Enzo Carlone, presidente dell’Unitre casellese, hanno rinnovato il loro gemellaggio per il Concerto d’inverno, ricordando Giorgio Aghemo grazie al quale l’organizzazione dell’evento era stata messa in moto nel mese di maggio.