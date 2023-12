I Vigili del Fuoco di Caselle celebrano Santa Barbara

Il distaccamento Vigili del Fuoco volontari di Caselle torinese ha festeggiato la ricorrenza di Santa Barbara, protettrice del Corpo, in data domenica 17 dicembre. Presso la sede di Via Mazzini 62 sono stati esposti gli automezzi e le attrezzature in dotazione.

Presenti la maggior parte dei trenta volontari, il Capo del distaccamento Dott. Roberto Liscio, il sindaco Giuseppe Marsaglia, il Comandante dei Carabinieri Luogotenente Fabio Fornaiolo, il Presidente del Consiglio comunale di Mappano Sergio Cretier, Filiberto Martinetto patron dell’omonimo gruppo industriale, delegazioni della Protezione Civile e della Croce Verde e il Capogruppo della Associazione Nazionale Alpini di Caselle Beppe Baietto. Nel corso della mattinata si è svolta la Santa Messa e una corona d’alloro è stata deposta presso il cimitero di Caselle, in onore dei colleghi caduti in servizio.

I comuni di competenza del Distaccamento sono Caselle, Borgaro, Leinì e Mappano con un bacino d’utenza di circa 55 mila abitanti, esteso per 85,27 chilometri quadrati. Gli interventi registrati per l’anno 2023 sono stati 238, di cui 52 per incendio e scoppio, 4 per crolli e dissesti statici, 16 per soccorsi a persone, 12 per incidenti stradali e 10 per danni causati dall’acqua. I Vigili del Fuoco Volontari sono Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno; hanno gli stessi obblighi dei vigili permanenti, dipendono dal Comando Provinciale e sono tenuti a frequentare periodici corsi di addestramento. I cittadini che intendono arruolarsi nei quadri volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono inoltrare la domanda presso il Comando provinciale di residenza.



Sul nostro territorio opera anche l’Associazione “Guardie a Fuoco 1791”, ente distinto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha tra le proprie finalità quelle di promuovere e sostenere le attività del Distaccamento dei VVF di Caselle Torinese e mettere in atto iniziative che sviluppino nella popolazione una cultura del soccorso e della solidarietà. Un’attività fondamentale è quella di sostenere le attività del Distaccamento raccogliendo fondi da destinare all’acquisto di beni e attrezzature. Il Presidente dell’associazione è Stefano Sergnese, assessore all’Ambiente di Caselle e Vigile del Fuoco volontario.

Roberto Liscio ha ricordato che il distaccamento è in attesa di una nuova autopompa; l’automezzo arriverà a breve e il suo acquisto è stato possibile anche grazie a una raccolta fondi.

