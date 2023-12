La musica: il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro

Questa notte dovrei pensare al mese appena passato e descrivervi tutto ciò che ho vissuto. Purtroppo o per fortuna il mio istinto mi proietta in un altra direzione. Dicembre ahimè è un mese particolare, nonostante il suo lato freddo riesce ancora a scaldarmi il cuore. Forse sarà quell’atmosfera natalizia che mi fa sentire coccolato da chi ho vicino. Ma c’è una cosa che adoro fare al traguardo di ogni anno: fermarmi, spesso scarabocchiare su di un foglio, attivare la mia musica e iniziare a focalizzare nella mia testa il film dell’intero anno che si sta per concludere. Questa sera al posto del foglio da scarabocchiare ci sarà il mio pc, la musica è partita ma sembra essere stata scoccata con un arco. Come sempre amo la pura casualità, ma come sempre sembra che qualcuno sappia esattamente di cosa ho bisogno. The Book of Love di Peter Gabriel risuona nelle mio orecchie. Mi viene subito in mente una cosa: la puntata finale della mia serie preferita, Scrubs. Il protagonista è lì fermo, davanti ad un proiettore dove le immagini che vede sono i suoi pensieri. Il passato, il presente ed il futuro. Io questa sera mi sento così, vulnerabile davanti alle mie emozioni. Gli abbracci di mia figlia prima di andare ad un concerto, i sorrisi della mia compagna, le liti andando via sbattendo la porta. Le corse in macchina per non arrivare in ritardo. Le nuove amicizie trovate e quelle storiche perse. Entrare per la prima volta in uno stadio come fotografo, vivere ed immortalare la felicità delle persone che presenziano ad ogni concerto. Io vi darei i miei occhi, perché le parole davvero non so se possono bastare. Non so nemmeno se bastano le foto. Come fotografare Sting sotto la pioggia per quando difficile possa essere stato, è un ricordo ancora più ricco di quel che poteva essere. Davvero tante, troppe emozioni. Notti passate a lavorare le foto ma ripagato nell’essere contattato da grandi star per ringraziarmi. Mi sembra di essere stato preso per mano da dei trapezisti che mi hanno fatto roteare e saltare così velocemente da non avere la minima idea di ciò che stesse succedendo. Se la mia vita dev’essere un circo, che sia il migliore però, proprio lo stesso dove sono finite le mie foto.

Il Cirque du Soleil, pagina con quasi due milioni di follower. Ancora non ci credo. Prendo fiato, forse sto correndo, ma i caratteri disponibili sono sempre meno. Butto un occhio a Spotify; Lose Control di Teddy Swims. Non posso distrarmi, ma come si fa a non cantare?! Non ci credete? Provate ad ascoltarla. La pellicola di questo 2023 sta giungendo quasi al termine, ma ho davvero troppe immagini davanti agli occhi e troppe emozioni nel cuore. Un anno strepitoso, fatto di grandi traguardi, grosse soddisfazioni e grosse difficoltà. Voglio salutarvi in questo modo, mostrandomi così come sono davvero. Vi lascerò una piccola gallery con gli scatti che più mi hanno rappresentato in questo anno, quelle che per vari fattori sento “più” mie, ma vi lascerò anche un piccolo pensiero: Cerchiamo di dare più peso ai nostri ricordi, creiamoci un archivio indistruttibile di tutto ciò che la vita ci offre. Infondo ricordarsi le cose meno belle è sempre più facile, proviamo a ricordare ciò che ci ha regalato anche solo per un secondo un sorriso. Forse non cambierà, ma vi regalerà un altro secondo di spensieratezza.

Fermiamoci e riflettiamo su quello che ci circonda, riflettiamo su ciò che siamo…la musica ci può aiutare a ricordare i nostri momenti. Proprio per questo vi lascerò l’ultimo titolo da ascoltare in questo 2023: Give a little big ma non in versione originale dei Supertramp , nella versione di Roger Hodgson con uno splendido coro di bambini. Per il nuovo anno avrei una proposta per voi lettori Fatti di Musica: Scriveteci indicando le vostre canzoni preferite in modo da creare una playlist su Spotify. Seguiteci e segnalate le vostre canzoni sulle nostre pagine Instagram William Bruto Photography oppure Cose Nostre Online.

Buone feste e buona musica a tutti.

William Bruto.

ON STAGE

20 Dicembre Concerto Harlem Gospel Choir – Teatro Colosseo

21 Dicembre Modena City Ramblers – Hiroshima Mon Amour

22 Dicembre Megnoidi – Hiroshima Mon Amour

1 Gennio Concerto del primo dell’anno in piazza castello 12 e13 Gennaio Laura Pausini- Pala Olimpico