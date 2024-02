Notte e musica: le due dimensioni dell’arte e dell’esistenza 

Un inizio anno difficile, ancora nessun live da poter raccontare con scatti o parole. Un inizio anno che porta via uno dei miei artisti più cari, Luis Vasquez noto al pubblico con lo pseudonimo The Soft Moon. Proprio per questo ho deciso che in questa notte di battitura mi accompagnerà come colonna sonora. I suoi suoni caldi, psichedelici e dark sono così intensi da risultare eccitanti. Un tuffo in un sound capace di catapultarci in uno stato confusionale. La mia playlist è partita, ad accompagnare il mio sigaro ed il mio gin tonic sono le note di Black, brano contenuto nel disco del 2015 Deeper. Tra una parola e l’altra trovo spontaneo chiudere gli occhi e lasciarmi trascinare a quel live a cui ho avuto la fortuna di presenziare; purtroppo senza la mia fedelissima fotocamera. Per chi vive e ama i concerti non sempre sono fondamentali delle immagini per far riaffiorare nella propria mente i ricordi,spesso bastano le emozioni. Potrei star qui a narrarvi tutta la sua vita, i suoi progetti e la sua indiscutibile innovazione nel mondo della musica; questo toglierebbe quell’effetto sorpresa nel incontrarlo musicalmente. Ascoltatelo, ascoltatelo nel silenzio della notte, ascoltatelo con il/la vostro partner in momenti di piacere per ampliare le vostre sensazioni. La musica d’altronde serve anche a questo. Ecco svelato il motivo per cui amo la notte e scrivere dentro di essa, tutta la mia percezione accresce. Sembra quasi che la notte prenda possesso della nostra persona tirando fuori quel lato nascosto, quasi oscuro. La musica nelle mie cuffie continua a scorrere, nelle mie orecchie risuona Sad song primo brano del disco Exister del 2022. Vorrei uscire in questo momento. Correre fuori con il mio 35mm e creare quegli scatti dall’effetto mosso che rendono tutto terribilmente dark e spaventevole. La notte è un tema ricorrente e affascinante nella musica, che spesso ispira canzoni dedicate al mondo della notte, ai suoi misteri, alle sue emozioni, alle sue avventure. Tra i live a cui ho scattato ci sono gli Interpol, gruppo statunitense che dedica alla propria città una canzone dal titolo NYC: descrivono la notte come un momento di riflessione e di speranza, ma anche di angoscia e di paura. Il ritornello dice: “New York cares / (Got to be some more change in my life)” (New York si preoccupa / (Deve esserci un po’ più di cambiamento nella mia vita). Anche The white bufalo cita la notte in uno dei suoi brani, più precisamente in The Observatory: canzone che parla di una coppia che si incontra di notte in un osservatorio astronomico per osservare le stelle e scappare dalla realtà. La canzone dice: “We’ll meet at the observatory / We’ll watch the stars fall from the sky / We’ll forget about the world below / We’ll get lost in each other’s eyes” (Ci incontreremo all’osservatorio / Guarderemo le stelle cadere dal cielo / Dimenticheremo il mondo qui sotto / Ci perderemo negli occhi l’uno dell’altro). Credo non esista artista che non abbia dedicato almeno una strofa alla tanto odiata e amata notte. In fondo tutto sta negli occhi di chi guarda, il grande Vincent Van Gogh diceva: “Io penso spesso che la notte sia più viva e più riccamente colorata del giorno”. Non di certo un caso che la sua opera più amata sia la notte stellata. Questa notte sono stato particolarmente bene, vi lascio con l’ultimo brano in ascolto di The soft moon, un vero tesoro del suo archivio: “Want”. Presto troverete sulla mia pagina IG la playlist con tutti i brani che ogni mese vi lascio in consiglio. Seguiteci sulle pagine ufficiali William Bruto Photography e Cose Nostre Online.

On stage

17 Febbraio Paola Turci- Teatro Concordia di Venaria

23 febbraio KAOS – Hiroshima Mon Amour

29 febbraio POSTINO – Hiroshima Mon Amour