Sabato 23 dicembre, Walter Revello e l’Associazione Libere Gabbie metteranno in scena lo spettacolo a tema natalizio “L’albero e il Presepe. 40 Natali in famiglia”.

Un uomo arrivato alla soglia dei 40 anni racconta, con sarcasmo e in modo surreale, i Natali della propria famiglia. Quando pensa di essere libero e di essersi finalmente emancipato dalla sua atroce realtà familiare, arriva lei. La sua compagna di sventure, con cui ha condiviso pensieri, angosce, tempi, speranze. Si ritrovano inaspettatamente soli, lontani dalle famiglie, proprio la sera della vigilia di Natale. Cosa succederà?

Una commedia dissacrante e irriverente in cui Valentina Mortara e Walter Revello, coppia scenica da 14 anni, esprimono al meglio la loro sinergia e potenza. Lo spettacolo è presentato in anteprima assoluta per la stagione di Caselle.

La serata, patrocinata dalla Città di Caselle Torinese, si terrà alle 20.45 in Sala Cervi. L’ingresso è libero e gratuito, con la possibilità di prenotare su www.liberegabbie.org/caselle. E’ gradita un’offerta, per la compagnia teatrale, in uscita.

Si raccomanda puntualità, l’evento inizierà alle ore 20.45. In caso di ritardo, comunicarlo tempestivamente al numero 351-8150719. In assenza di comunicazione, le prenotazioni rimaste insolute saranno annullate alle ore 20.45 e i posti messi a disposizione.