Open Day ANPAS

“Quante volte hai visto correre un’ambulanza nel traffico? Hai mai pensato di poter far parte della équipe sanitaria di quel mezzo? Soccorritore per un’ora. Prova cosa si prova.”

Con questi slogan, stampati sui volantini e diffusi sui social, in tutto il Piemonte si è svolto, a cura dell’ANPAS Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, l’Open Day. Anche la Croce Verde Torino, capofila dell’ANPAS regionale, e le sue sezioni, fra cui la nostra di Borgaro-Caselle, ha partecipato per l’intera giornata alla divulgazione della propria attività. Presentazione dell’ente Croce Verde Torino, dimostrazioni pratiche e sopratutto, partecipazione attiva per coloro che lo richiedevano, a un vero e proprio “servizio” con utilizzo dell’ambulanza.

“Molto l’interesse manifestato dalle persone che sono salite a bordo delle nostre ambulanze e hanno partecipato all’esperienza. Abbiamo ricevuto dei feedback molto positivi. Le persone hanno appreso appieno il ruolo del volontario soccorritore. Siamo soddisfatti del nostro operato e delle opinioni dei partecipanti”, questo il commento di Filiberto Paganini, responsabile della comunicazione di sezione Borgaro-Caselle.

Appuntamento dunque al prossimo anno per una nuova entusiasmante avventura per meglio conoscere un ente che opera a Borgaro-Caselle per il territorio ormai da quasi 50 anni e a Torino da ben 115 e che, come ci ricorda ancora Filiberto Paganini: “Continua a vivere grazie all’apporto indispensabile e insostituibile dei volontari soccorritori. Anche fuori dall’Open Day noi siamo sempre disponibili a fornire indicazioni a coloro che possono essere interessati: venite a trovarci, dalle ore 20 alle 6 di tutti i giorni, o telefonate al numero: 011.450 1741, siamo a Borgaro, Cascina Nuova – Viale Italia”.