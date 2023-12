Recital “Villanova and Friends”

Quattordici brani in programma più una sorpresa hanno allietato il folto pubblico che sedeva nel teatro dell’Oratorio San Luigi la sera del 15 dicembre scorso. Il coro parrocchiale di “Villanova and Friends” si è esibito per il secondo anno consecutivo a Caselle, per celebrare e festeggiare Natale.

Gabriele Rossetto, educatore della Cooperativa Valdocco e referente del servizio educativo territoriale del C.I.S., ha organizzato insieme ai suoi ragazzi questo concerto anche per poter ottenere offerte in favore della Caritas Parrocchiale, che ringrazia, come ringrazia la Pro Loco per il servizio ristoro in favore del folto pubblico.

Valter Leonarduzzi, referente della Caritas cittadina, ha appunto spiegato che il fine del concerto era quello di raccogliere fondi da destinarsi alle aumentate esigenze dell’ente, specie dopo l’apertura del “Negozio solidale”, che ormai riesce a servire oltre 50 famiglie casellesi bisognose.

Ma le orecchie del pubblico erano tutte concentrate all’ascolto dei brani interpretati da una ventina di elementi magistralmente diretti da Rita Moliterno. Un’incantevole armonia di voci si è fusa a tal punto da far partecipare il pubblico con calorosi battimano.

L’esecuzione di Happy day da parte del cantante solista ha trasformato il battimano in una gioia corale.

A conclusione e a sorpresa c’è stata l’esecuzione di un canto africano intitolato “Ucutulla”, la cui traduzione significa pace. Cantato dal coro, e accompagnato dal pubblico questo canto ha chiuso veramente nel segno del Natale e della speranza invocando pace, quella pace tanto acclamata, ma così poco seriamente ricercata dai governanti del mondo.

La serata si è conclusa con un ricco buffet a cura della Pro Loco, dove in prima linea c’era la presidente Silvana Menicali.

Appuntamento già fissato per il prossimo Natale, sempre con “Villanova and Friends”.