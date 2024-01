 “La canzone è un’arma, ma non spara mai in faccia a nessuno”

Si parte miei cari amici, siamo saliti in sella a questo 2024. Io lancio ancora uno sguardo dietro di me per poter raccontare ciò ho vissuto in questo periodo che non ci siamo visti. Prima di tutto un check veloce qui sulla mia scrivania: luci soffuse, un sigaro tra le dita, un bicchiere di rum invecchiato 30 anni e la nostra musica in riproduzione. Questa notte la musica non è casuale, le cose non sempre bisogna lasciarle al fato. Per questo ho deciso di partire con uno dei miei cantautori italiani preferiti, parlo del grandissimo Zucchero Sugar Fornaciari con “Dune mosse”. Sicuramente vi starete chiedendo come mai questa scelta, ma la risposta è molto semplice : in quest’ultimo periodo ho assistito e fotografato molti cantautori italiani, cantautori che sinceramente parlando non pensavo poter apprezzare. Ma come spesso capita, la magia dei live music ci fa ricredere. Ascoltare la mia musica preferita per raccontare quella musica italiana che spesso finisce nel mirino perché “non all’altezza” della musica del passato. Io ovviamente non sono qui per giudicare, sono qui per raccontare. Emma, Giorgia, Calcutta, Tommaso Paradiso, Irama, Rkomi, Aiello, Max Gazzè, Matteo Paolillo….

Sono sicuro che molti di voi leggendo alcuni di questi nomi avranno detto “Ma chi è?”. Vi assicuro che ognuno di loro ha riempito palazzetti e teatri. Ho visto file infinite in attesa che le porte si aprissero per correre il più vicino possibile al proprio artista preferito. Io per primo mi chiedevo: “Ma com’è possibile?”. Ma è bastato un attimo e mi sono ritrovato catapultato nel passato, proprio lì, dove anche io facevo la coda per entrare a vedere i miei artisti del cuore. Una cosa che mi ha fatto sorridere per davvero, facendo mente locale mi sono ricordato che anche i boomer dell’epoca dicevano esattamente le stesse cose : “Ma come è possibile?”. Ho visto Emma a dieci centimetri dal mio viso per farsi fotografare, l’ho vista scendere in mezzo al pubblico, abbracciare i suoi fan e bere un drink con loro. Ho visto Giorgia ipnotizzare il pubblico con la propria voce, saltando e sorridendo sempre. Ho sentito Tommaso Paradiso raccontare di tutte le volte che i fan lo fermano in strada per ringraziarlo, ringraziarlo per le sue canzoni che spesso fanno sbocciare nuovi amori. Ho visto Calcutta salire sul palco ancora malato. Vi assicuro che non ho visto un solo artista che non ha emozionato il proprio pubblico. Non ho visto un solo artista che non ha ringraziato i propri fan. Non ho visto una sola persona uscire insoddisfatta da un concerto. Questa è la musica che mi piace, questi sono i live che mi fanno ricordare il perché di tanto amore verso questo mondo. Come disse Fabrizio De André: “La canzone è un’arma, ma non spara mai in faccia a nessuno”. Allora smettiamola di giudicare, di parlare male, di fare gli esperti di musica. Lasciamo che la musica travolga tutti coloro che l’ascoltano, lasciamo che le persone si emozionino. Lasciamo che i bambini mettano il poster dei propri idoli nelle loro camerette. Lasciamo le persone libere di amare ciò che vogliono. Lucio Battisti, diceva: “La vita è adesso, non domani”. Questo verso dovrebbe farci capire che anche la musica italiana contemporanea è piena di vita e di energia, e che forse il presente andrebbe apprezzato in tutte le sue meravigliose sfaccettature. Ora è tempo di spegnere tutto, ma non prima dell’ultima canzone: “Parole Parole” di Mina insieme ad un meraviglioso Alberto Lupo .

Lo so cosa state pensando, “tutte queste belle parole sul presente e poi ascolti brani del passato”. No, semplicemente in questo momento ho bisogno di questa musica per star bene.

Buona musica a tutti.

