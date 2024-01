Sabato 13 gennaio 2024, Walter Revello e l’Associazione Libere Gabbie metteranno in scena il debutto della commedia: “L’insostenibile pesantezza dell’insalata di riso”.

Due sorelle e un fratello si ritrovano per un weekend a dir poco complesso. Insieme ai rispettivi partner, devono sgombrare la casa di famiglia per la vendita imminente. Emergeranno ricordi, qualche scomodo scheletro nell’armadio e il surreale che si nasconde dietro ogni coppia in apparenza normale. A fare da sfondo, una ciotola di insalata di riso, gentile omaggio della vicina di casa. Mangiarla consapevoli della sua storica pesantezza o rischiare di offendere la migliore amica della loro defunta madre? Riusciranno a digerire i fantasmi del passato?

Una commedia cinica e dissacrante, capace di coinvolgere il pubblico in un turbinio di emozioni, passando dalla commozione sincera alla risata di cuore.

Lo spettacolo, scritto da Walter Revello, è diretto da Federica Scafidi, assistente alla regia Marco Dal Pont. In scena vedremo Federica Scafidi, Federico Catanese, Marco Armellino, Marco Dal Pont, Martina Naretto e Stefania Sirianni.

La serata, patrocinata dalla Città di Caselle Torinese, si terrà alle 20.45 in Sala Cervi. L’ingresso è libero e gratuito, con la possibilità di prenotare su www.liberegabbie.org E’ gradita un’offerta all’uscita per la compagnia teatrale.

Si raccomanda puntualità, in caso di ritardo comunicarlo al numero 3518150719.In assenza di comunicazione i posti prenotati saranno rimessi a disposizione.