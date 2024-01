Un mese di impegni e soddisfazioni

Un mese ricco di impegni, quello dello scorso dicembre per i militi della Sezione di Borgaro-Caselle della Croce Verde Torino.

Per molti di loro stavano scadendo i certificati regionali di specializzazione rilasciati dal 118-Regione Piemonte e, come da prassi, dovevano frequentare corsi d’aggiornamento. Aggiornamenti che sono stati curati dai militi formatori che hanno ripercorso le tecniche riferite al trattamento dei traumi, delle ferite nelle loro varie elencazioni, dei soccorsi in caso di impedimenti delle vie aeree e anche su altri aspetti tecnici, modalità di servizio sempre più impostato in termini di tecnologia elettronica, quali le comunicazioni fra ambulanza e Centrale Operativa 118, senza trascurare l’aspetto oggi più importante sul piano formativo, ovvero l’aggiornamento continuo all’uso del DAE, comunemente chiamato defibrillatore, apparecchiatura questa, che ormai vediamo sempre più spesso posizionata all’esterno di enti pubblici, su vie o strade di grande comunicazione o su palazzi a intensa affluenza di pubblico. Val la pena qui di ricordare quanto importante sia questo strumento elettronico, che consente in caso di arresto cardiaco di riattivare il cuore in pochi secondi ed evitare conseguenze drammatiche.

Proprio in questi termini l’Associazione Commercianti del Comune di Borgaro aveva richiesto alla Croce Verde Torino l’impegno a condurre per i propri soci un corso base finalizzato all’utilizzo di questo strumento, solo apparentemente difficoltoso, ma se conosciuto nella sua semplicità di funzionamento, utilizzabile da chiunque anche non appartenente al settore para-medico. Per i commercianti che hanno partecipato è stato un momento importante di conoscenza e di impegno nella deprecata ipotesi di doverlo utilizzare. A loro, e dopo il superamento dell’esame di abilitazione, è stato rilasciato un certificato riconosciuto dalla Regione Piemonte.

A loro volta i commercianti borgaresi, a titolo di riconoscenza per il lavoro svolto dai militi formatori, per il tempo dedicato e per la completa gratuità del corso stesso, hanno offerta alla sezione uno sfigmomanometro, un apparecchio professionale per la misurazione della pressione arteriosa.

A conclusione di tutti questi impegni le nostre militesse ed i nostri militi, che sono stati operativi h 24 in tutte le festività natalizie, e ai quali va sempre il nostro sentito grazie, registriamo con piacere l’elezione del vicepresidente della Croce Verde Torino, professor Enzo Sciortino, a presidente dell’ANPAS Regionale. L’ANPAS, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, è l’organo che raggruppa a livello nazionale tutte le cosiddette “Croci” dei più svariati colori, ovvero tutte le associazioni di volontariato che operano nel campo del soccorso medico. Al professor Sciortino, persona di estremo equilibrio e di grandi capacità professionali, volontario fra i volontari, come si definisce lui stesso, formuliamo gli auguri di buon lavoro e di tante belle gratificazioni.

Ricordiamo infine che la Sezione di Borgaro-Caselle è sempre aperta per dialogare con chi può essere desideroso di un approccio con questo tipo di volontariato. Info tel 011.4501741 tutte le sere dopo le 20 – mail: borgarocaselle@croceverde.org