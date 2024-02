Carnevale Caselle 2024: “Mettete i coriandoli nei vostri cannoni”

Sabato 17 febbraio si sono svolti i festeggiamenti per il carnevale casellese. Partendo dal ritrovo in Piazza Falcone, le maschere hanno sfilato per le via del centro verso il Prato della Fiera, attraversando via Carlo Cravero, Piazza Boschiassi e Via G. Guibert.

L’elevata affluenza alla festa, inizialmente prevista il 10 febbraio e rimandata per maltempo, è stata favorita dalla giornata calda e soleggiata.

All’interno del Palatenda le animazioni organizzate da Informagiovani Caselle hanno coinvolto il pubblico con musiche e danze. Nel parco adiacente, l’Oratorio ha organizzato giochi per i più giovani: corsa nei sacchi, rete dei pesci, gioco del fazzoletto e altri. Silvana Menicali e la Pro Loco hanno servito la merenda a base di cioccolata calda e dolci, mentre gli Alpini di Beppe Baietto hanno omaggiato il tradizionale vin brulé. Quest’anno l’organizzazione ha proposto di mascherarsi “in gruppo”, scegliendo un tema comune e di sfilare con mezzi eco-sostenibili come biciclette o carretti. La sfida è stata simpaticamente raccolta dai gruppi mascherati, tutti chiamati sul palco: l’Oratorio a tema Looney Tunes, il gruppo di cammino mascherato da cavernicoli, l’Unitre con lo slogan “Io mi ho laureato”, la classe 2A della scuola primaria Rodari ha dato vita ai personaggi del romanzo di Carroll Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie facendo sfilare in bicicletta la Regina di cuori, l’Amministrazione comunale ha indossato carte da gioco e infine il gruppo dei “piccoli pittori” della scuola Andersen. Il sindaco Giuseppe Marsaglia, portavoce della giuria, ha premiato tutti i gruppi a pari merito per la creatività e l’originalità. “Tutti i premiati, Alfieri del 2024, sono invitati ad aprire la sfilata dell’anno prossimo”.

L’Informagiovani ha scelto il tema della pace come filo conduttore, dando un senso più profondo alla festa; così i partecipanti hanno potuto riunirsi in allegria, rievocando il “Flower Power”, nel rispetto del drammatico scenario globale e attuale.

