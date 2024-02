In Sala Cervi, il 24 febbraio: “E’ sempre in ritardo”

Sabato 24 febbraio 2024, Walter Revello e l’Associazione Libere Gabbie metteranno in scena la commedia: “E’ sempre in ritardo”.

Essere licenziati non piace a nessuno. Se a restare senza lavoro fossero i sei migliori serial killer sulla piazza? Potrebbe succedere che questi si coalizzino per rapire il capo e costringerlo a rivelare i suoi segreti, per tornare sul mercato? Forse il piano perfetto potrà resistere anche al più inguaribile ritardatario. Forse.

Una commedia cinica e crudele in un’edizione totalmente rinnovata nel cast e nella regia. Lo spettacolo scritto da Walter Revello con regia di Simona Cignetto e assistente alla regia Davide Mascia. Sul palco vedremo; Marco Armellino, Igor Cairo, Simona Cignetto, Roberta Dutto, Giuseppe Fusco, Manuela Marascio, Davide Mascia e Federica Scafidi.

La serata, patrocinata dalla Città di Caselle Torinese, si terrà alle 20.45 in Sala Cervi. L’ingresso è libero e gratuito, con la possibilità di prenotare su www.liberegabbie.org E’ gradita un’offerta all’uscita per la compagnia teatrale.

Si raccomanda puntualità, in caso di ritardo comunicarlo al numero 3518150719. In assenza di comunicazione i posti prenotati saranno rimessi a disposizione.

I prossimi appuntamenti della stagione teatrale:

9 marzo: Lilith ed Eva

6 aprile: Quando i nazisti vinsero la guerra

18 maggio: Diversamente eterosessuali

15 giugno: Mi consenta il paradiso