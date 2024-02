“ Medico Nostro” adesso è un libro

“Interrogo i libri ed essi mi rispondono, parlano e cantano per me. Alcuni mi portano il riso sulle labbra, altri la consolazione nel cuore.”

Ricordavo queste parole di Francesco Petrarca, il grande scrittore e poeta aretino, e mi sono sembrate fin da subito un abito su misura modellato su “Medico Nostro”, il libro che il dottor Stefano Dinatale ha presentato lo scorso 1 febbraio.

Un salone della Casa delle Associazioni pieno all’inverosimile (tanto che i meravigliosi uomini e donne della Pro Loco – che ha organizzato l’evento – sono stati costretti a portare sedie aggiuntive per gli ultimi arrivati) ha fatto da cornice all’intervista che il Direttore di Cose Nostre Elis Calegari ha fatto all’autore.

Stefano Dinatale, laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Torino nel 2008, specializzato nel 2014 in Medicina Generale e dal 2017 Medico di famiglia, come ama definirsi, opera stabilmente a Caselle con il suo ambulatorio medico.

Il dottor Dinatale è particolarmente propenso alla divulgazione di notizie medico-scientifiche attraverso i canali social: oltre alla nostra rubrica, che ha dato origine e titolo al libro, intrattiene i lettori di “NonSoloContro”con la rubrica settimanale “Un caffè con il Medico di famiglia”, e collabora con l’emittente televisiva PrimAntenna” nel programma “Cosa succede”.

La serata è stata davvero piacevole e, perché no, divertente. Bastava prendere spunto dall’incipit del libro, dalla prefazione di Elis Calegari:“C’era una volta il medico di famiglia e per fortuna c’è ancora. Stefano Dinatale, incarna l’idea e l’ideale del dottore che tutti vorremmo avere, quello che ti cammina accanto, che ti sorregge, ti aiuta e ti conforta” per capire quale avrebbe potuto essere il leitmotiv.

Una domanda appresso all’altra, citando ora don Milani, ora pensando a che ne è della nostra sanità pubblica, oltre un’ora di buon ascolto, di cultura e di apprendimento è davvero volata via leggera.

Al termine la Presidente della Pro Loco Silvana Menicali ha salutato tutti i presenti, citando in particolare i medici e primari ospedalieri presenti in sala e venuti per condividere il pensiero di un loro collega “ esplosivo”, come lo ha definito il sindaco Marsaglia.

Leggendo i 41 capitoli che compongono il libro, a mano a mano che il lettore proseguirà nella lettura, si renderà sempre più conto di quanto valore sia contenuto nella raccolta e quanto valore sia già contenuto nel titolo che meriterebbe da solo un commento, ma che in fondo resta una specifica attrazione per il successivo brano: un fil rouge semplice, chiaro, leggibile e comprensibile da tutti. “Medico Nostro” è uno di quei libri che puoi leggere tutto di un fiato e che dopo averlo letto ti piacerebbe che l’autore fosse un tuo amico. “A Caselle c’è è il “Medico Nostro”. Semplicemente di più: il dottor Stefano Dinatale”, conclude Elis Calegari nella sua prefazione.

Il libro è in vendita sulla piattaforma di Amazon al prezzo di euro 17,05.

Un cifra accessibile a tutti, per un testo da tenere in casa, da leggere, su cui riflettere e da utilizzare per mettere in pratica i buoni consigli che ci vengono suggeriti. Buona lettura.