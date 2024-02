Treni: una ripartenza con luci ed ombre

La foto che apre questo servizio è stata scattata il 20 gennaio 2024, alla fermata delle 11,04 nella stazione di Caselle del treno della linea SFM 4 diretta a Torino, con successiva prosecuzione per Alba. Era il primo giorno di ripresa del servizio, dopo lo storico passaggio di consegne da GTT a RFI/Trenitalia. Una ripartenza con luci ed ombre, con un assetto ancora parziale e non a regime, ma di cui si può tentare un primo bilancio. Se dovessimo sintetizzare il giudizio con un voto scolastico, il voto sarebbe 5. Un voto complessivo quindi di insufficienza, motivato soprattutto dal voto negativo sulla materia più importante per un servizio di trasporto pubblico, che è “puntualità ed affidabilità del servizio”: nei giorni scorsi diversi sono stati i casi di corse annullate, oppure espletate con forti ritardi, o con mancato rispetto delle coincidenze fra bus e treno. Penalizzati in particolare gli studenti diretti a Lanzo, che devono effettuare un cambio treno a Ciriè. Il 27 gennaio, nel pomeriggio un guasto elettrico a Caselle Aeroporto ha provocato la sospensione della circolazione dei treni su tutta la linea da Rebaudengo a Ciriè.

Se l’affidabilità del servizio è quindi al momento scarsa, speriamo per motivi di messe a punto iniziali, discreto il voto assegnato alla voce “treni”: alle due linee SFM 4 e SFM 7 che interessano l’aeroporto sono stati assegnati i TAF a due piani, che hanno una buona capacità di carico ( 840 viaggiatori con 468 posti a sedere) e che finora erano utilizzati sulla linea SFM Pinerolo-Rivarolo. Essendo i TAF un modello di treno vecchiotto (dei primi anni 2000), un limite fastidioso è quello di non avere la carrozza per le bici al seguito.

Passiamo alla voce “stazioni”: focalizzandoci su quella di Caselle, qui il voto torna ad essere negativo. A dare il buongiorno ai passeggeri l’orologio di stazione, che fornisce un’ora tutta sua.

Entrati in stazione, le due scale mobili sono entrambe inagibili; come ascensori, siamo a 1 su 2: quello sul lato direzione Ciriè funziona, quello direzione Torino no.