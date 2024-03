Sono tante le notizie che vedono protagoniste le donne, dai femminicidi, al gender gap… Temi tragici e drammatici, altro che giornata internazionale della donna!

Bisogna considerare che nel corso della nostra vita, noi donne abbiamo carriere lavorative più precarie. Tra le cause ci sono il lavoro non equamente distribuito, le difficoltà a entrare nel mercato del lavoro e il divario salariale. Sono molti i fattori che alimentano le disuguaglianze tra uomini e donne.

A partire dalla divisione squilibrata dei compiti di cura all’interno delle famiglie, oppure alla disparità salariale a parità di formazione o di impiego. Molti sono gli elementi che mettono le donne in una posizione svantaggiata, e questo accumularsi di ostacoli fa sì che donne e uomini arrivino all’età della pensione con un significativo divario di patrimonio.

A livello globale il lavoro di cura non retribuito è ancora largamente affidato alle donne. Tra le responsabilità a esso collegate rientrano il prendersi cura di figli e figlie, parenti o conoscenti che hanno bisogno di assistenza, ma anche la gestione della casa e della vita domestica.

L’altro tema ricorrente è quello della disparità salariale, più spesso indicata come gender pay gap, cioè il differenziale retributivo tra uomini e donne a parità di ruolo e di mansione. Secondo Almalaurea, in Italia il differenziale retributivo a favore degli uomini è presente in tutti i settori di impiego e a tutti i livelli di carriera.

È fondamentale quindi che le azioni di promozione della parità di genere tengano in considerazione anche i molti aspetti economici della vita delle donne, sia dal punto di vista delle opportunità lavorative che della stabilità finanziaria nel corso di tutta la vita.

E infine, ahinoi, nel mondo 137 femminicidi al giorno! 137 donne uccise ogni giorno, solo perché donne: è il dato allarmante emerso da uno studio delle Nazioni Unite, che ha evidenziato come, nel 2022, ogni ora 5 donne sono morte per mano di partner, ex partner o familiari. Riflettiamoci ed educhiamo le nuove generazioni, anche portandoli a guardare il film della Cortellesi.