Bilancio positivo a Caselle per la “Settimana in Rosa”

Quest’anno l’8 Marzo a Caselle Torinese è stato ricordato e vissuto per tutta la settimana, con un fitto programma di iniziative, proposte alla cittadinanza dalla Commissione per le Pari Opportunità e la Promozione della Legalità sotto il titolo di “Una settimana per te”.

Altro slogan utilizzato, quello della “Settimana in rosa”. Illuminato di rosa, anche il Palazzo Comunale di piazza Europa ha infatti ricordato ed omaggiato le donne e le loro battaglie, di ieri, di oggi e di domani.

È stata una settimana intensa e piena di appuntamenti, con un bilancio conclusivo senz’altro positivo, data la presenza, per ogni evento, di un numero folto ed interessato di partecipanti, compreso anche un pubblico maschile in nome di quelle “pari opportunità” che sono alla base di una società civile. Eccone una veloce panoramica.

Lunedì 4 marzo la settimana si è aperta nel pomeriggio con la lezione di “DIGITALE IN ROSA”, tenuta dalle insegnanti Stefania Sparano e Marianna Pitiddu: semplici nozioni di digitale, relative a Spid, ricette elettroniche, truffe telematiche ed altro. Il tutto è stato reso più rilassante dalle tisane e dai dolcetti offerti dalla Pro Loco, che ha ospitato l’evento nei suoi locali. La serata dello stesso giorno è stata dedicata ad un importante tema di medicina, che tocca in particolare le donne : l’endometriosi. Una lectio magistralis tenuta dal medico ginecologo Enrico Ansaldi, che è riuscito a far luce sui tanti aspetti oscuri di questa malattia, talvolta invalidante per molte donne.

Martedì 5 marzo è stata la volta del toccante seminario “Donne vittime di guerra”. La dottoressa Luisa Mondo ha parlato di situazioni drammatiche, che colpiscono donne e bambini vittime inermi di atroci scenari di morte e violenza. In tema di violenza, importante è stato l’intervento del Comandante della stazione dei Carabinieri di Caselle Fabio Fornaiolo, che ha ribadito l’importanza di denunciare qualsiasi forma di violenza con utili suggerimenti su come procedere in caso di bisogno. Il seminario è stato arricchito dalla testimonianza di Sanaa Hantash, mediatrice culturale da 33 anni presente a Caselle Torinese, che ha portato il suo esempio di libertà ed inclusione nella nostra comunità. Il pomeriggio si è concluso, con la lezione di autodifesa a cura dell’associazione BSS Italia.

Mercoledì 6 marzo spazio al benessere ed alla bellezza con l’evento “Coccolami”, dedicato all’importanza della bellezza e del benessere fisico come antidoto contro la depressione, l’apatia, la frenesia di un quotidiano che, talvolta, non lascia spazio alla cura di sé. Sentirsi bene, significa stare bene, essere più sicuri di sé, aumentare l’autostima, come ha spiegato la dottoressa Serena Marino. Presenti i titolari delle attività di estetica, acconciature, fisioterapia di Caselle Torinese, che hanno risposto all’invito della Commissione a portare il loro contributo professionale, creando dei laboratori pratici relativi alle loro competenze professionali.

Giovedì 7 marzo alla Biblioteca di Caselle un pomeriggio di poesie proposte da lettrici e lettori scelti tra la comunità civile. Si sono avvicendati al microfono personaggi noti e gente comune, il tutto deliziato da aperitivi e dolcetti offerti dalla pasticceria La “Baita”.

Venerdì 8 marzo ha visto l’arrivo in Piazza Boschiassi degli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’istituto comprensivo Caselle Torinese, accompagnati dalle insegnanti. Le classi hanno risposto al bando della Commissione, che prevedeva la creazione di una poesia dedicata alle donne. Dopo l’incontro in piazza ed il saluto del Sindaco Giuseppe Marsaglia e della Dirigente Professoressa Giuseppa Muscato, gli alunni hanno affisso le poesie sotto i portici di Palazzo Mosca.

Appuntamento quindi per l’8 marzo del prossimo anno, per queste e altre iniziative che possano sempre più coinvolgere attivamente la cittadinanza su un tema così importante.