“In politica, cattolici mai più marginali”

Assumere un ruolo che non li renda più marginali o del tutto ininfluenti all’interno dei vari partiti. Questo l’incoraggiamento ai cattolici e ai cristiani dell’Arcivescovo di Torino, Monsignor Roberto Repole, durante l’incontro con gli amministratori locali e i politici della diocesi torinese.

Sabato 17 febbraio, al Collegio Artigianelli di Torino, monsignor Repole ha incontrato i politici e gli amministratori pubblici nell’ambito di un incontro promosso dalla Pastorale Sociale e del Lavoro interdiocesana volto a offrire un momento di riflessione e confronto sul senso dell’impegno in politica, anche alla luce del messaggio cristiano.

Nel rispetto del pluralismo politico dei credenti, è stato importante questo richiamo ad assumere un ruolo che non li renda più marginali o del tutto ininfluenti all’interno dei vari partiti. A partire dai problemi che coinvolgono concretamente le persone e dove proprio i cattolici devono essere più sensibili per la cultura che li ispira nell’impegno pubblico, politico ed amministrativo. Le sfide più importanti e più impellenti posso essere la sanità, le disuguaglianze, il lavoro, la povertà, lo stato sociale, i servizi alla persona.

La presenza dei cristiani in politica “torni ad essere la più alta forma di carità al di là degli schieramenti, cercando ciò che unisce, senza sentirsi subalterni per via della fede, forti di una grande tradizione di elaborazione politica”. È l’esortazione dell’Arcivescovo Repole, un messaggio di vicinanza e sostegno della Chiesa torinese ai laici impegnati in politica, “che spesso sono lasciati soli dalle comunità cristiane nelle quali hanno maturato la loro scelta di impegno per il bene della collettività”.

I prossimi appuntamenti di formazione offerta ai politici dalla Pastorale Sociale e del Lavoro saranno sabato 13 aprile dove si parlerà di “Mantenere le motivazioni dell’impegno” e sabato 15 giugno dove si affronterà il tema delle contraddizioni e le fatiche dell’impegno politico”.

Un teatro pieno, di persone di tutte le età, tutte a vario titolo impegnate in politica, di schieramenti diversi che hanno dialogato e avviato un percorso insieme ha fatto emergere che c’era questa necessità di incontro e di confronto perché l’impegno dei cattolici e cristiani in politica sia sempre meno marginale, ma che sia protagonista.