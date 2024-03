JTWIA 2024, un fiume fucsia in cammino solidale contro il cancro

Rinviata di una settimana a causa del maltempo, domenica 10 Marzo si è svolta la terza edizione casellese della camminata JTWIA. L’evento organizzato dalla associazione “Io X Caselle” con la collaborazione del Lions Club Caselle T.se Airport ha visto una buona partecipazione nonostante la pioggia battente. Presenti una parte dei 163 iscritti, ai quali si sono aggiunti la delegazione della JTWIA dell’Aeroporto e il gruppo di walking leader dell’ASL TO4.

L’evento è promosso dal CUS Torino in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico, per raccogliere fondi a sostegno della ricerca universitaria sul cancro attraverso una camminata di 5 km. “Just The Woman I Am” si svolge in concomitanza con la Festa della Donna per legare l’evento a tematiche cruciali come la parità di genere, la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita.

La Città di Caselle torinese ha aderito a un bando promosso dalla Regione Piemonte, realizzando un percorso permanente e l’installazione di cartelli stradali dedicati. Il percorso individuato non presenta barriere architettoniche e l’anello con partenza dal Palatenda è lungo circa 5 km. Quest’anno sono stati raccolti 3.285 euro: “Siamo molto soddisfatti di questo risultato” commenta Luca Alberigo dell’associazione Io X Caselle, “ringraziamo in primis tutti i cittadini che hanno contribuito per raggiungere questo traguardo. Un ringraziamento va anche all’Amministrazione comunale, ai tanti commercianti che hanno fornito gadget e iniziative promozionali da aggiungere ai pacchi gara, alla Protezione Civile Caselle Torinese, alla Croce Verde Torino, alla Polizia Locale, al Dr Stefano Dinatale, medico di famiglia per averci assistito lungo il percorso, alla Pasticceria La Baita, alla Grotta di sale e a Cinthia Aonso per aver fornito un supporto impagabile nella distribuzione dei pacchi gara”.