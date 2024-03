In una sala “Fratelli Cervi” gremita giovedì 29 febbraio si è tenuto un simposio organizzato da Mirko Decostanzi, agente assicurativo delle Generali, con l’ausilio del dottor Stefano Dinatale, dell’avvocato Fulvia Bonvicini e con la conduzione di Nadia Bergamini, dal titolo “Salute e non autosufficienza: informarsi è il primo passo”. Proprio sui primi passi da compiere per tutelare le persone e le famiglie che si trovano in necessità di proteggere e curare un loro caro con sintomi di non autosufficienza mentale si è basato tutto l’evento e le quasi due ore, tanto è durato il convegno, sono trascorse molto serenamente con grande attenzione del pubblico presente. Il dottor Dinatale, chiamato in causa dalla moderatrice Nadia Bergamini, la quale ha più volte richiamato il libro “Medico Nostro”, ha posto all’attenzione del pubblico l’importanza della prevenzione, mentre l’avvocato Bonvicini ha incentrato il suo intervento sulla tutela legale e sulla corretta interpretazione dei disposti della legge n. 104 che regola la materia. L’agente assicurativo Decostanzi, ha proiettato su schermo un pezzo della trasmissione televisiva Report ,della conduttrice Milena Gabanelli che aveva trattato la materia commentando i significativi numeri esposti. Nei saluti iniziali il sindaco ha ancora ricordato il bonus per i residenti a Caselle che abbiano qualche loro caro ospite presso il Nuovo Baulino, notizia già anche riportata da questo giornale nello scorso numero di febbraio. Al termine della serata molti dei presenti hanno auspicato che tali momenti di alto profilo sociale possano e debbano ripetersi con frequenza.