La vittoria oggi nella sfida del futuro

Un confronto fra conoscenza medica e la realtà assicurativa per prepararci già da ora ad affrontare meglio il domani.

Un tema trattato nella conferenza del 9 aprile in sala Cervi.

La preziosa presenza del medico di famiglia, dottor Stefano Dinatale, unita all’esperienza degli agenti assicurativi dell’Agenzia di Ciriè della Società Reale Mutua: Alberto e Giuseppe Maccagno e Giovanni Ruo Bernucchio e della sub agente dell’ufficio di Caselle, Cinzia Lico, e con il supporto dello specialista Welfare Reale Mutua, Manuel Conterio, hanno permesso un confronto e un approfondimento che ha creato partecipazione fra il pubblico, aprendo un interessante coinvolgimento generale.

Cinque domande creavano l’ossatura dell’intero dibattito, poste ai partecipanti in merito al punto di vista medico e a quello assicurativo, quest’ultimo inteso come maggiore tutela della persona e del suo benessere nell’evoluzione della società.

Il confronto e l’approfondimento hanno reso assai interessante il convegno pomeridiano. Presenti il sindaco Marsaglia, il presidente del Consiglio Comunale Salvatore Messina, la consigliera Sonia Fava e la dirigente scolastica di Caselle, professoressa Muscato.