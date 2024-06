W la Repubblica! W la Costituzione!

2 giugno 1946: una data che ha segnato profondamente la storia del nostro Paese.

Con un referendum popolare, gli Italiani scelsero di abolire la monarchia e di dare vita alla Repubblica Italiana. Un passo decisivo verso la democrazia e la libertà, sancito dalla Costituzione scritta nel 1948.

Proprio per questo la Festa della Repubblica non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per riflettere sui valori fondanti della nostra Italia: libertà, uguaglianza, fraternità, giustizia. Valori che, oggi più che mai, è importante difendere e custodire.

La Costituzione, con i suoi principi e i suoi diritti, rappresenta la base della nostra convivenza. È il patto che lega cittadini e istituzioni, definendo i doveri e i diritti di ciascuno.

Celebrare la Festa della Repubblica significa ricordare il coraggio e il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà e la democrazia, ma anche rinnovare il nostro impegno a costruire un’Italia migliore. Un Paese più giusto, più equo, più solidale.

Riappropriarci dei valori che le animano la Repubblica e la Costituzione per fare la nostra parte, per far sì che siano sempre più concreti.

Proprio in questi mesi è uscito “C’è ancora domani”, un film che racconta la storia di Delia, casalinga e madre di famiglia ambientato nel 1946, alla vigilia del referendum istituzionale tra monarchia e repubblica. La protagonista vive un’esperienza di riscoperta del valore del tempo, imparando ad apprezzare ogni singolo istante e a vivere con maggiore consapevolezza. Questo tema si intreccia idealmente con il concetto di rinascita e nuovo inizio che caratterizza la Festa della Repubblica, celebrando la nascita della democrazia italiana. Perché ogni giorno abbiamo la possibilità di scegliere e di essere protagonisti del nostro futuro.

Pensiamo all’articolo 1 della Costituzione italiana il quale stabilisce che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Questa affermazione colloca il lavoro al centro della vita della Repubblica, riconoscendolo come elemento fondamentale per la dignità e il benessere dei cittadini, nonché per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il tema del lavoro, centrale nella Costituzione italiana, e che abbiamo ricordato il 1 maggio, è di fondamentale importanza. Affrontare le sfide del mercato del lavoro attuale e costruire un futuro del lavoro più giusto, equo e sostenibile richiede un impegno collettivo e un’azione condivisa da parte di istituzioni, imprese e cittadini. La Costituzione italiana, con i suoi principi e valori, rappresenta un riferimento fondamentale per orientare questo impegno e costruire un’Italia dove il lavoro sia davvero un diritto e un’opportunità per tutti.

Viva la Repubblica! Viva la Costituzione!

—