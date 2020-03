Caselle, avviso alla popolazione!

Oggi domenica 22 marzo un mezzo della Protezione Civile sta girando per le vie della città diffondendo l’invito alla popolazione a rispettare le misure per il contenimento del contagio da Covid-19, come previsto dalle nuove ordinanze governative e regionali: no assembramenti; no a passeggiate lontano da casa; no a sport, anche individuali, praticati distanti dal proprio domicilio: usciamo solo per effettivo bisogno!

Come confermato dal nostro sindaco Luca Baracco, che domani emetterà un nuovo comunicato video, la nostra polizia municipale ha ordine di controllare e verificare l’effettiva necessità di eventuali uscite. Per la più parte di queste, farà testo lo scontrino fiscale che potremo esibire. Qualora questo riporti un orario superiore ad un’ora/un’ora e mezza rispetto al momento della verifica, la sanzione – superiore a 200 euro – scatterà in modo automatico.

State a casa, solo così potremo venirne fuori!