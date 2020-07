Lunedì 27 luglio, alle 21,30, seconda serata di proiezioni sotto il Palatenda, con la pellicola Rocketman, dedicata alla carriera del celebre cantante inglese.

La settimana scorsa, lunedì 20, c’è stato l’esordio della manifestazione, organizzata da Informagiovani e Assessorato alle Politiche Culturali e Giovanili; manifestazione per la prima volta nella nuova location, mentre gli anni scorsi era ospitata nel cortile di Palazzo Mosca. Dei 130 posti disponibili, nella prima serata, in cui il film proiettato era il cartone animato per bambini Pets 2, ne sono stati occupati circa un centinaio. La serata di domani sera potrebbe comportare il tutto esaurito. Converrà prendere posto per tempo, dato che non sono previste prenotazioni.

La serata cinematografica potrà essere anche l’occasione per vedere in funzione, nel vicino posteggio del Prato Fiera, la fontana luminosa nel nuovo allestimento tricolore.

Ricordiamo infine le due pellicole in programmazione ad agosto: lunedì 3 agosto il film per bambini Wonder Park e lunedì 10 agosto Operazione Sottoveste, un classico della risata con Cary Grant e Tony Curtis.