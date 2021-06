Apre lunedì 28 giugno 2021 il Centro Estivo comunale per i ragazzi della Scuola Primaria e Media presso la scuola “Rodari” di Caselle T.se e il 4 luglio per i bimbi della Scuola d’Infanzia presso il plesso “Andersen” di strada Salga.

Il Centro Estivo, gestito per 5 settimane dalla Cooperativa “Lancillotto” di Torino, con decennale esperienza nel settore, prevede la presenza fino a 70 ragazzi a settimana, per elementari e medie, e fino a 40 bambini per la scuola d’infanzia, secondo le normative e i protocolli in vigore per l’emergenza Covid 19. «Numeri che riusciamo ampiamente a rispettare perché settimanalmente gli iscritti saranno tra i 35 e i 40, e che soddisfano completamente le richieste delle famiglie casellesi. Come da protocolli, ci saranno gruppi più ristretti e saranno utilizzati spazi più ampi rispetto al passato e per questo ringrazio l’Istituto Comprensivo, la Dirigente Scolastica, gli insegnanti e il personale Ata» commenta l’Assessora ai Servizi Educativi, Scuola e Cultura, Erica Santoro. Al Centro Estivo parteciperanno anche una decina di bambini con disabilità che grazie alla sensibilità dei responsabili della Cooperativa potranno usufruire della presenza dei loro educatori. «Nel programma, non sono previste gite fuori dal territorio comunale, ma i ragazzi e i bambini partecipanti avranno a disposizione pranzo, merenda e attività, tutto compreso. Ovviamente per rispettare le normative vigenti anti-Covid, gli ingressi saranno scaglionati. Abbiamo creato un’organizzazione e ci auguriamo che tutto fili liscio e non ci siano contagi durante il periodo di apertura. Ringrazio gli Uffici perché hanno veramente fatto un gran lavoro per soddisfare le esigenze delle famiglie e offrire come sempre un servizio di qualità» conclude Santoro.