La scuola delle meraviglie

Giovedì 30 maggio alle ore 16,30, presso la Sala Cervi, si terrà un originale spettacolo di fine anno organizzato in sinergia tra la scuola d’infanzia e la primaria dell’Istituto Comprensivo di Caselle Torinese. La sezione G dell’insegnante Sonia Fava e la classe seconda A di Vita Interrante hanno voluto preparare uno spettacolo per dare esempio di continuità didattica tra i due ordini della scuola facendo salire sul palco i loro allievi di diverse età. Per testimoniare il rapporto di collaborazione e di simbiosi tra insegnanti e famiglie sono stati anche coinvolti i genitori delle due classi che saliranno sul palco a recitare insieme ai loro figli. La partecipazione attiva dei genitori e delle insegnanti ha visto mesi di preparazione per la scrittura del copione di “Alice nel paese delle meraviglie”, rivisitato in chiave ironica e la realizzazione dello spettacolo. Le prove tra genitori hanno occupato tante serate e costruito legami di amicizia e complicità. Inoltre, ciascuno ha messo a disposizione le proprie competenze e le proprie passioni per creare scenografie, coreografie e costumi. Un team eccezionale e pieno di entusiasmo, unito per sorprendere i propri figli e non solo. Lo spettacolo è aperto a tutti e sarà la più bella conclusione di un anno scolastico proficuo e denso di emozioni.