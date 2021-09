– Jessica! Ma dai, sei proprio tu? Ciao, come stai amica mia? –

– Nooooo…Kevin! Non ci posso credere….quanto tempo, che piacere vederti! –

– Allora Jessica come ti butta? Hai fatto il vaccino? –

– No caro, lascia perdere. Pensa che l’amante del fratello del cognato della zia di un’amica della mia pettinatrice ha fatto il Piastra Seneca, è successo un casino: dopo una settimana le è spuntato un altro braccio. È incazzata come una iena perché oltre a dover buttare tutti gli abiti dell’armadio non trova nessuna maglietta con tre maniche. E poi, come ho visto su un importante e attendibilissimo sito su internet “Siamoignoranti.com”, ti iniettano un microcippo col quale ti controllano e ti sottomettono. La mia panettiera dice che esiste un Nuovo Ordine Mondiale capeggiato dai soliti potenti, con lo scopo di controllarci tutti.

Tanto tra poco l’avranno fatto tutti quei creduloni, quindi sto virus non ci sarà più…-

– Eh no, cara. Intanto di dice Astra Zaccaria, poi sono tutte balle: non pensi a tutti coloro che sono morti intubati, o a quei dottori che si sono sacrificati? Intanto io ho fatto il Gionson end Gionson: sono stato benissimo e ho persino i capelli più belli, brillanti e senza forfora. Mi sono già scaricato la Crin Card, così posso andare dove voglio, ristoranti compresi.-

– Bravo Kevin. Ma non capisci che questa Crin Card è solo l’inizio di una dittatura su scala globale? Così controllano i tuoi spostamenti e sanno cosa mangi e quanto spendi, poi incrociano questi dati con la tua dichiarazione dei redditi e se non quadrano, cavoli tuoi.

Ti dico una cosa ma è segretissima, mi raccomando: la Lega Nord, da anni sta cercando di trasformare tutti i meridionali in piemontesi. Si tratta di un progetto Trop Secret: nelle scie degli aerei ci sono particelle di bagna cauda, che cadendo sulle città provocano lentamente assuefazione tra la gente. Pensa che ho alcuni amici calabresi che non sopportano più la ‘nduja e la soppressata. Pazzesco, ma dove andremo a finire? –

– Mah cara Jessica mi sa che voi complottisti avete visto troppe serie di fantascienza…e i No Vax sono una delle conseguenze della chiusura dei manicomi.

Comunque io farei così: non vuoi vaccinarti? Perfetto, rispetto la tua libertà.

Ma quando arriverai rantolante al pronto soccorso a causa di quel virus che hai sempre negato, o ti pagherai tutte le cure necessarie, o sarai lasciato morire sul pavimento.

Ma parliamo di cose belle: hai visto la Nazionale? Altro che virus, questa sì che è una speranza per tutti e una bella notizia. Sono degli eroi! Evvvvaiiiiiii. –

– Ascolta caro Kevin: non ne posso più di questo calcio maledetto. Ho passato mesi con mio marito in formato tifoso, ovvero mutandoni-canotta-birra-panino e rutto libero incollato al divano. Mentre la gente moriva, 60.000 presunti tifosi erano tutti insieme allo stadio di Londra, tutti senza mascherina con baci ed abbracci. Vedi che i vaccini non servono?

Chi ha autorizzato un assembramento colossale come questo, ha sicuramente valutato tutti i rischi no? Figurati, non l’avrà mica fatto solo per il prezzo del biglietto? Ci vuole serietà!

E poi per me un eroe è uno che si sacrifica per la patria, o che sventa una rapina, o che salva delle vite. Non è certo uno pagato miliardi per giocare, e ci mancherebbe ancora che sbaglierebbe un rigore. Mi viene in mente quel giocatore della Giuventus accolto come un dio che durante il locdaun si faceva i selfie a Courmayeur con la fidanzata fregandosene di tutti, e che adesso sta valutando di cambiare squadra perché i miliardi non bastano mai… alla faccia di tutti coloro che hanno perso il lavoro, e voi tifosi pecore sempre ad acclamarlo e lodarlo. Io lo metterei ad assemblare automobili in Polonia a 400 euri al mese.-

– Miiiiii Jessica, come sei cinica. Ma la bravura non si discute… Allora cambiamo sport, hai visto le Olimpiadi? L’Italia ha preso un sacco di medaglie… siamo mitici. –

– Ma per favore Kevin… siamo sempre stati delle schiappe, al limite abbiamo vinto qualche coppa nelle bocciofile di provincia o qualche premio in speck e canederli al campionato delle Falegnamerie Tirolesi con il Tiro della sega, e ora tutte queste medaglie? Ma non ti viene il dubbio che ci siano dei doping o che qualcuno abbia voluto farci vincere? La signora delle pulizie mi ha confessato ad esempio che nel salto hanno truccato i centimetri, così la sbarra era più bassa, e nella corsa l’atleta era pieno di salame di turgia, noto integratore vitaminico.-

– Mamma mia Jessica, sei la solita babbiona complottista intrattabile dai. Vediamo se ti rilassi a parlare di vacanze. Dove sei stata ad agosto? –

– Guarda Kevin lasciamo stare. Per colpa di questo finto virus non si poteva andare da nessuna parte: tutti che chiedevano i lamponi, o il certificato di vaccinazione, o la dichiarazione con la percentuale degli antistorpi. E non ti dico tutti i furbetti tipici italiani che falsificavano addirittura i documenti per poter soggiornare negli hotel di lusso o nei resuscitors.

Così io con mio marito e i bambini abbiamo affittato una rollotta in campeggio in Liguria, ma è stato tremendo perché tutti quelli vaccinati ci guardavano come appestati… che poi in acqua mica si diffonde sto Coviddi no? Annega anche lui… mah che ignoranza però.

Gli unici che sono stati bene sono due nostri amici imprenditori sposati, che con il reddito di cittadinanza si sono comprati un motoscafo Riva e sono stati sempre al largo. E tu?-

– A me è andata bene perché sono stato in Sardegna. C’era un clima strano però, perché c’era molta nebbia anche se in piena estate. Un fenomeno stranissimo.-

– Nebbia? Ma Kevin sei sicuro che non sarebbero stati gli incendi? Quei criminali di pirlomani hanno fatto dei danni tremendi. Dovrebbero essere loro a bruciare vivi.-

– Incendi? Ma dai non è possibile, sono zone molto controllate. Forse è questo clima impazzito, a causa del surriscaldamento globale. Per fortuna fanno i vari G8 per risolvere tutto. Hanno preso una decisione importante, e sono tutti d’accordo: entro il 2.915 saranno banditi i motori a combustione, finalmente. E’ un grande risultato, qui si vede la competenza.

Comunque non lo sapevo, anche perché ero sempre in palestra. Sai che sono personal trainer…stavo seguendo una bella ragazza Danese, pensa era di Amsterdam… mi ha invitato a casa sua. Pensa che lì l’acqua dei canali è arrivata al terzo piano.-

– Kevin capisco che ti abbia fatto girare la testa, ma guarda che Amsterdam è in Norvegia… sei sempre stato debole in geografia vero? Ahahah. Vabbè dai, ora devo andare. –

– Ok cara Jessica. Ma parti di nuovo? –

– Sì, mio marito si è messo in malattia per due settimane così ha raggiunto il nostro alloggio ad Arma di Taggia…. Sai quell’alloggio che non abbiamo mai denunciato…senno sai che tasse! –

– Eh sì cara, se non fai così il governo ti frega sempre e trova sempre dei soldi da rubarti: in questo paese le persone oneste come noi sono solo delle fesse. Ma tuo marito non è già andato in pensione?-

– No caro, non ha ancora tutti gli attributi.-

– Ah, ho capito. Allora sei di nuovo in ferie?-

– No Kevin, mi sono messa in 104. Un bacione, a presto! –

Bear