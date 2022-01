L’Associazione “IO x Caselle” parteciperà alla manifestazione benefica e sportiva “Just The Woman I Am”, organizzata dal CUS Torino e giunta alla 9° edizione. L’Associazione “IO x Caselle” parteciperà alla manifestazione benefica e sportiva “Just The Woman I Am”, organizzata dal CUS Torino e giunta alla 9° edizione.

JTWIA è l’evento che dal 2014, attraverso una corsa/camminata di circa 5km aperta a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

L’Associazione “IO x Caselle” ha aderito come Gruppo alla manifestazione sportiva in modalità “Virtual”. Uomini, donne, bambini sono invitati a partecipare a questo evento, che si svolgerà il 6 marzo, all’aria aperta, per fare insieme una passeggiata, camminata o corsa tra le vie e i prati del nostro paese. Nelle prossime settimane sui social sarà divulgato il tracciato e l’orario della partenza

errà quindi ricontattato via Whatsapp con le istruzioni dettagliate per iscriversi e pagare la quota di partecipazione. Chi è interessato a partecipare all’evento e vuole iscriversi per partecipare alla JTWIA in versione casellese, può compilare il modulo https://forms.gle/dFQtviBDYKNZEGgQ6 ; v

In alternativa, domenica 23/1 dalle 10 alle 12, presso il bar in piazza Boschiassi, l’Associazione “Io X Caselle” sarà presente per raccogliere le iscrizioni e rispondere alle eventuali domande.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 6/2 per poter ricevere i kit personalizzati. I kit potranno essere ritirati a Caselle (seguiranno dettagli). Il costo dell’iscrizione è di 20,00 euro a persona e comprende:

– maglietta personalizzata con logo dell’associazione

– pettorale personalizzato con un NICKNAME DI MASSIMO 10 caratteri

– welcome Bag

– diploma di partecipazione scaricabile online

Altre informazioni sul sito ufficiale https://jtwia.org/