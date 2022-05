Partecipata e commovente cerimonia quella svoltasi nel pomeriggio presso il Comune di Mappano.

Sono state infatti inaugurate tre postazioni con altrettanti defibrillatori, uno dei quali donato attraverso la raccolta di ottanta medici del Piemonte e della Valle D’Aosta a ricordo della dottoressa Selene Manfrè.

Canavesana di origine, ma residente a Mappano con il marito, la dottoressa Selene ci ha lasciati a soli trentaquattro anni lo scorso 15 marzo.

Ancora quando era in vita, Selene aveva proposto una raccolta fondi finalizzata a donare un DAE al Comune di Mappano. Raccolta ripresa e fortemente patrocinata dal dr. Stefano Dinatale, che in quarantott’ore ha raccolto 3.160 euro, ovvero quanto necessario all’acquisto del defibrillatore.

Offerto quindi al Comune di Mappano, questo DAE è stato posizionato davanti all’ingresso della palazzina in Piazza don Amerano, mentre altri due, sono stati attivati presso la “Casa della salute” e presso la “Casa delle Associazioni”.

Presente in forze anche la delegazione della Croce Rossa Italiana comitato di Mappano con il proprio presidente Riccardo Giuliano, il quale ha esposto alla cittadinanza in sala quanto sia importante la presenza sui territori comunali di un defibrillatore che salva veramente la vita se utilizzato nei primi minuti di arresto cardiaco del paziente.

La presenza di “nonno Mario”- che scherzosamente si definisce un giovanotto di 28 anni (numero da leggere al contrario…), rappresentava il Dottor Marcello Segre Presidente della “Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco onlus”, impossibilitato a presenziare per ragioni di salute.

Nonno Mario, nonno appunto di Lorenzo, ha posizionato fino a ora 600 DAE in tutta Italia, dalla Lombardia fino alla Sicilia, e tutto ciò in ricordo della prematura morte del suo nipotino Lorenzo di soli dodici anni, a causa della mancanza di un defibrillatore.

Il Sindaco Francesco Grassi e la Vice-Sindaco Paola Borsello, attraverso lo slogan “Mappano Città Cardioprotetta”, hanno sottolineato che il novello comune, con l’ausilio della Croce Rossa Italiana, proseguirà tutte le azioni intraprese atte a raggiungere l’obbiettivo di installare altri sette DAE sul territorio, essendo stabilito che la massima protezione per la cittadinanza sarebbe l’avere un DAE ogni mille abitanti.