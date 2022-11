La Presidente Luisella Rostagno e le Socie Dell’Inner Wheel Cirié Valli di Lanzo hanno organizzato un ritrovo conviviale presso la Sede degli Alpini di San Maurizio Canavese, Via Madonna della Neve, il 18 novembre alle ore 20 per una raccolta fondi destinata al Service “Rotary Special Orchestra”, ritenendo il progetto veramente di grande valore e meritevole di essere sostenuto.

L’Iniziativa del Rotary Cirié Valli di Lanzo, nata lo scorso anno con il Presidente Sergio Pochettino, si è rivelata importantissima perché ha fornito ad alcuni giovani, affetti da disabilità, la scoperta di nuove emozioni proprio grazie alla musica.

La programmazione per l’anno in corso è partita dal mese di ottobre e sono già iniziate le prove d’insieme nella sede della Società Filarmonica di Devesi per preparare il Concerto di Natale che si terrà il 15 dicembre al centro polifunzionale di San Carlo Canavese.

Nel frattempo sono iniziate le selezioni di nuovi ragazzi da inserire in organico da gennaio prossimo per preparare prossime esibizioni in concerto.