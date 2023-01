Dopo due anni di pausa causa Covid, sono tornati quest’anno anche a Caselle i festeggiamenti per la ricorrenza di Sant’Antonio Abate. Nel calendario liturgico il giorno dedicato a questo santo è il 17 gennaio, ma nelle comunità agricole, di cui questo santo è patrono, viene normalmente festeggiato nella domenica più vicina. Una festa del mondo contadino che unisce agricoltori e allevatori, categorie che a Caselle sono ben rappresentate da sempre, ma che da qualche anno possono contare su di una folta schiera di giovani, motivati e preparati, che non si tirano mai indietro quando c’è da organizzare qualcosa per il bene della comunità.

E così, domenica 15 gennaio, partendo dal ritrovo in piazza Merlo, una lieta carovana di una sessantina di trattori, compresi 8 mezzi “storici”, hanno pacificamente “occupato” piazza Boschiassi e buona parte di via Cravero.

Al termine della funzione religiosa, celebrata in Santa Maria, sul sagrato della chiesa la tradizionale foto degli organizzatori della festa con l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco Giuseppe Marsaglia, dal vicesindaco Giuliana Aghemo, dagli assessori Stefano Sergnese e Paolo Marchetti. Il parroco don Claudio ha quindi benedetto, come da tradizione, i mezzi agricoli e gli animali presenti davanti al sagrato della chiesa, fra cui l’asinella e il pony portati dall’avvocato Luigi Chiappero. La mattinata è poi terminata con l’aperitivo offerto in piazza Boschiassi dai Giovani Agricoltori.

Infine, i potenti mezzi hanno “liberato” il centro storico casellese, per poi recarsi nella sede degli Alpini per concludere con il pranzo una giornata serena di festa.