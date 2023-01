Nella fermezza e nel sorriso dei carabinieri troviamo ogni giorno la forza dello Stato, e la garanzia di sicurezza che offrono a tutti noi.

E proprio il sorriso è quello che, giovedì 5 gennaio scorso, il Vice Comandante la Stazione di Caselle -maresciallo Stefano Marra- ed i suoi uomini, in rappresentanza del Comandate Fabio Fornaiolo, hanno offerto alla Caritas parrocchiale, attraverso l’omaggio di doni tipicamente natalizi.

Iniziativa di alto valore morale e sociale, quella di pensare alla Caritas e quindi a chi è meno fortunato di altri e si trova in difficoltà.

Alla cerimonia era presente anche il Vice-Sindaco avvocato Giuliana Aghemo e il Responsabile Caritas di Caselle Valter Leonarduzzi, oltre ad alcuni volontari. Leonarduzzi, dopo avere presentato la nuova sede di Via Martiri della Libertà ai Carabinieri, ha spiegato agli ospiti le peculiarità dell’Associazione e le modalità di distribuzione dei prodotti alimentari che provengono sia da privati cittadini che dall’AGEA, Ente pubblico, che distribuisce i generi alimentari su tutto il territorio nazionale, attraverso le Caritas diocesane.

Leonarduzzi ha poi proseguito spiegando l’intenzione di elevare il punto di distribuzione da semplice magazzino a “negozio solidale”, in modo da offrire sempre più servizi, proprio verso quella fascia di cittadini che hanno maggiori necessità.

Leonarduzzi ha poi colto l’occasione per lanciare un appello per la ricerca di altri collaboratori volontari, che sappiano usare i comuni programmi informatici per la gestione del magazzino attraverso carico e scarico delle merci. Un lavoro poco impegnativo ma estremamente utile ed indispensabile.

La Caritas attende con piacere le voci di coloro che intendono avvicinarsi a questo servizio e magari anche altri, attraverso il contatto telefonico 345.3455525 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Allo stesso contatto possono anche telefonare le persone che necessitano di assistenza.

Al termine della cerimonia e nel suo saluto finale il Vice-Sindaco ha ringraziato l’Arma e concluso sottolineando “la missione di solidarietà che accomuna i Carabinieri e la Caritas: entrambi operano costantemente in silenzio”.