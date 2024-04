Raccolta alimentare “Pane Nostro”

Riceviamo dalla Caritas Parrocchiale di Caselle e volentieri pubblichiamo

“Grazie, grazie, grazie!

Grazie al personale tutto dell’Istituto Comprensivo di Caselle per la loro grandissima disponibilità.

Grazie a tutti gli alunni/e per la loro attenzione e il loro grande cuore che si è illuminato e riempito d’amore nell’ascoltare i proponimenti del progetto “Pane Nostro”.

Grazie a tutti i genitori che, nonostante il periodo di crisi che viviamo, non sono rimasti indifferenti al racconto dei loro figli/e e si sono lasciati coinvolgere in questo grande gesto d’amore condividendo il Progetto. E hanno condiviso tanto.

Il progetto “Pane Nostro” era rivolto alle Scuole dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di Primo Grado che coinvolte dalla Caritas Parrocchiale hanno avuto il compito di raccogliere prodotti alimentari da destinare alle persone e alle famiglie del nostro comune in difficoltà economiche.

Il progetto si proponeva come scopo quello di educare i ragazzi al gesto del donare, del condividere, del comprendere la necessità di fare propria la cultura della lotta allo spreco e della sostenibilità ambientale. Di comprendere le necessità di chi è meno fortunato di loro, di chi sovente non ha la possibilità di fare un pasto decoroso al giorno.

Tutto questo è stato ben compreso e partecipato dato che si sono raccolti circa 600 Kg di generi alimentari.

La solidarietà, fondata sulla fraternità, è segno di speranza in questo tempo difficile in cui siamo chiamati a riscoprire il valore dell’amore fraterno e della vicinanza, in modo particolare, verso le persone più in difficoltà.

ll frutto di quanto raccolto andrà a beneficio delle numerosissime famiglie che aiutiamo, come Caritas, sul territorio casellese. Questo risultato non esaurisce il valore della vostra iniziativa perché mentre donavate un sacchetto di viveri da inserire nello scatolone di raccolta, portavate anche speranza a gente in difficoltà e cambiavate voi stessi, dimostrando che è possibile vivere in modo diverso, attento alle necessità degli altri.”

La Caritas Parrocchiale Caselle Torinese