Al C’entro Sport&Momenti sta esplodendo il fenomeno padel.

Questo sport, nato in Argentina ma plasmato e cresciuto in Spagna e successivamente esportato da noi, sta attirando su di sé l’attenzione di molte persone che si stanno avvicinando a questa disciplina aggregante e la cui immediata possibilità di gioco permette di divertirsi fin dalle prime volte in campo.

Il fenomeno padel sta assumendo mese dopo mese, anno dopo anno, una posizione predominante rispetto a sport più tradizionali e sta catalizzando su di sé l’attenzione di sportivi, dei media, delle associazioni sportive e in generale di tutti coloro che vista l’enorme richiesta investono nel campo del padel.

Il C’entro ci ha creduto tra i primi in Piemonte e ha investito e oggi è in grado di offrire agli appassionati tre campi coperti e due outdoor.

Ma padel non è solo campi, perché questo sport è soprattutto aggregazione e creazione di opportunità di grande divertimento per misurarsi con sé è con gli altri. Ed ecco che per dare ancora più spazio e confronto che vengono proposti numerosi tornei ( amatoriali o legati all’attività federale ufficiale della FITP) nei weekend e/o “americane” ( sfide a rotazione e su più campi) nella pausa pranzo dei giorni feriali, sia per quanto riguarda l’ambito maschile che quello femminile.

La risposta del pubblico finora è stata ottima. Il torneo Bombeer ( un circuito padel creato dal famoso ex calciatore Bobo Vieri) ospitato a Caselle domenica 8 Gennaio ha fatto subito il soldout di iscrizioni e ha decretato la vittoria proprio di tre ragazzi di Caselle: Noemi Feroglia, Nicolò Vario e Luca Battistella, che sono stati premiati dal sindaco della Città di Caselle, Beppe Marsaglia .

Ma al C’entro è tutto un susseguirsi di eventi e opportunità di giocare buon padel anche a livello agonistico: il primo torneo FITPRA è stato disputato domenica 29 gennaio e ancora un volta ha registrato l’esaurimento dei posti disponibili in poco tempo.

Il torneo misto TPRA ha incoronato come migliore la coppia Marzo- Cugno e ha lasciato negli altri partecipanti comunque la soddisfazione di aver passato in compagnia una domenica all’insegna dello sport, della competizione, ma soprattutto del divertimento.

Vi terremo aggiornati sui prossimi appuntamenti di questo sport e vi invitiamo ad accostarvi ad esso con curiosità ..visto che il padel sta diventando a buon diritto un cittadino honoris causa di Caselle!